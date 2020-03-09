Анастасия Потапова поднялась на 38-е место в Чемпионской гонке WTA

На прошлой неделе Потапова сумела пробиться в четвертьфинал турнира в мексиканском Монтеррее, победительницей которого стала украинка Элина Свитолина, взлетевшая на 43 строчки и теперь располагающаяся на 21-м месте.
Другая представительница России Дарья Касаткина, дошедшая до полуфинала турнира в Лионе (Франция), переместилась на 58 позиций вверх и достигла 64-й строчки. В первой десятке изменений не произошло, лидирует по-прежнему американка София Кенин, лучшей из россиянок остается Екатерина Александрова (10-е место).
Чемпионская гонка WTA, версия от 9 марта:
1 (1). София Кенин (США) — 2392 очка,
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1760,
3 (3). Эшли Барти (Австралия) — 1601,
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 1350,
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1305,
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 1300,
7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 1225,
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 915,
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 805,
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 756…
14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 541…
19 (19). Светлана Кузнецова (Россия) — 476…
21 (64). Элина Свитолина (Украина) — 473…
32 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 333…
38 (50). Анастасия Потапова (Россия) — 300…
52 (46). Виталия Дьяченко (Россия) — 256…
64 (122). Дарья Касаткина (Россия) — 219…
68 (58). Людмила Самсонова (Россия) — 207.