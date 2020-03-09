Анастасия Потапова поднялась на 38-е место в Чемпионской гонке WTA

На прошлой неделе Потапова сумела пробиться в четвертьфинал турнира в мексиканском Монтеррее, победительницей которого стала украинка Элина Свитолина, взлетевшая на 43 строчки и теперь располагающаяся на 21-м месте.

Другая представительница России Дарья Касаткина, дошедшая до полуфинала турнира в Лионе (Франция), переместилась на 58 позиций вверх и достигла 64-й строчки. В первой десятке изменений не произошло, лидирует по-прежнему американка София Кенин, лучшей из россиянок остается Екатерина Александрова (10-е место).