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13:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Анастасия Потапова поднялась на 38-е место в Чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россиянка Анастасия Потапова поднялась с 50-го на 38-е место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTА), новая версия которой опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе Потапова сумела пробиться в четвертьфинал турнира в мексиканском Монтеррее, победительницей которого стала украинка Элина Свитолина, взлетевшая на 43 строчки и теперь располагающаяся на 21-м месте.

Другая представительница России Дарья Касаткина, дошедшая до полуфинала турнира в Лионе (Франция), переместилась на 58 позиций вверх и достигла 64-й строчки. В первой десятке изменений не произошло, лидирует по-прежнему американка София Кенин, лучшей из россиянок остается Екатерина Александрова (10-е место).

Чемпионская гонка WTA, версия от 9 марта:

1 (1). София Кенин (США) — 2392 очка,

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1760,

3 (3). Эшли Барти (Австралия) — 1601,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 1350,

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1305,

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 1300,

7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 1225,

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 915,

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 805,

10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 756…

14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 541…

19 (19). Светлана Кузнецова (Россия) — 476…

21 (64). Элина Свитолина (Украина) — 473…

32 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 333…

38 (50). Анастасия Потапова (Россия) — 300…

52 (46). Виталия Дьяченко (Россия) — 256…

64 (122). Дарья Касаткина (Россия) — 219…

68 (58). Людмила Самсонова (Россия) — 207.

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