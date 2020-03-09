Соболенко осталась на 11-м месте, Говорцова поднялась на 7 позиций в рейтинге WTA

На прошлой неделе Арина Соболенко не играла, она по-прежнему имеет в своем активе 3615 очков. Бывший лидер мирового рейтинга Виктория Азаренко после неудачного выступления в мексиканском Монтеррее оказалась на 58-й строке, набрав 992 балла. Белоруска Ольга Говорцова, которая в Монтеррее добралась до 1/8 финала, поднялась на 7 строк и занимает сейчас 135-е место, имея 477 очков. Александра Саснович опустилась на 119-ю позицию с 561 баллом, Вера Лапко находится на 346-м месте, набрав 137 зачетных баллов.
Топ-10 нового рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) — 6076,
3. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,
4. София Кенин (США) — 4590,
5. Элина Свитолина (Украина) — 4580,
6. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555,
7. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335,
8. Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010,
9. Серена Уильямс (США) — 3915,
10. Наоми Осака (Япония) — 3625…
На этой неделе ведущие теннисистки планеты собирались выступить на престижном турнире в американском Индиан-Уэллсе, но он был отменен из-за опасности заражения коронавирусом.