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11:11 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко осталась на 11-м месте, Говорцова поднялась на 7 позиций в рейтинге WTA

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко осталась на 11-й позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе Арина Соболенко не играла, она по-прежнему имеет в своем активе 3615 очков. Бывший лидер мирового рейтинга Виктория Азаренко после неудачного выступления в мексиканском Монтеррее оказалась на 58-й строке, набрав 992 балла. Белоруска Ольга Говорцова, которая в Монтеррее добралась до 1/8 финала, поднялась на 7 строк и занимает сейчас 135-е место, имея 477 очков. Александра Саснович опустилась на 119-ю позицию с 561 баллом, Вера Лапко находится на 346-м месте, набрав 137 зачетных баллов.

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Топ-10 нового рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) — 6076,

3. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,

4. София Кенин (США) — 4590,

5. Элина Свитолина (Украина) — 4580,

6. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555,

7. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335,

8. Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010,

9. Серена Уильямс (США) — 3915,

10. Наоми Осака (Япония) — 3625…

На этой неделе ведущие теннисистки планеты собирались выступить на престижном турнире в американском Индиан-Уэллсе, но он был отменен из-за опасности заражения коронавирусом.

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