Соболенко осталась на 11-м месте, Говорцова поднялась на 7 позиций в рейтинге WTA

На прошлой неделе Арина Соболенко не играла, она по-прежнему имеет в своем активе 3615 очков. Бывший лидер мирового рейтинга Виктория Азаренко после неудачного выступления в мексиканском Монтеррее оказалась на 58-й строке, набрав 992 балла. Белоруска Ольга Говорцова, которая в Монтеррее добралась до 1/8 финала, поднялась на 7 строк и занимает сейчас 135-е место, имея 477 очков. Александра Саснович опустилась на 119-ю позицию с 561 баллом, Вера Лапко находится на 346-м месте, набрав 137 зачетных баллов.