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00:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-тренер Шараповой: Конкуренция становится жёстче, возможна, она поняла, что пора уйти

Утака Накамура, бывший тренер россиянки Марии Шараповой, прокомментировал решение теннисистки завершить карьеру. Накамура работал с Шараповой на протяжении семи лет.

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«Я думаю, что она отдала всю себя теннису. Конкуренция становится всё жёстче. Возможно, Мария поняла, что настало время уйти. У неё есть бизнес-интересы. Я думаю, что после окончания карьеры она сможет использовать знания, полученные в теннисе.

Шарапова всегда стремилась становиться лучше. Даже после того, как она выигрывала матч, Мария спрашивала, чем мы будем заниматься на тренировке на следующий день. Она всегда думала, как можно улучшить свою игру. Ей нравилось пробовать что-то новое, — цитирует японского тренера Tennis World USA.

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