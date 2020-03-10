Сборная России попала во вторую корзину жеребьевки Кубка Дэвиса

Вместе со сборной России, которая занимает 13-е место в рейтинге Кубка Дэвиса, во вторую корзину попали команды Германии, Италии, Великобритании, Австралии и Казахстана. Первая корзина представлена сборными Испании (действующий победитель турнира), Канады, Франции, Хорватии, США и Сербии, в третью корзину вошли команды Швеции, Австрии, Чехии, Колумбии, Венгрии и Эквадора.

Команды будут поделены на шесть групп по три в каждой. В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и два лучших участника среди сборных, занявших вторые места. Финал Кубка Дэвиса пройдет 23—29 ноября в Мадриде. В 2019 году российские теннисисты дошли до полуфинала турнира, где уступили канадцам — 2−3.