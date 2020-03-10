Сборная России попала во вторую корзину жеребьевки Кубка Дэвиса
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Мужская сборная России по теннису попала во вторую корзину для жеребьевки финальной части Кубка Дэвиса, сообщается на сайте турнира.
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Мужская сборная России по теннису попала во вторую корзину для жеребьевки финальной части Кубка Дэвиса, сообщается на сайте турнира.
Жеребьевка финальной стадии турнира состоится в четверг в Лондоне.
Вместе со сборной России, которая занимает 13-е место в рейтинге Кубка Дэвиса, во вторую корзину попали команды Германии, Италии, Великобритании, Австралии и Казахстана. Первая корзина представлена сборными Испании (действующий победитель турнира), Канады, Франции, Хорватии, США и Сербии, в третью корзину вошли команды Швеции, Австрии, Чехии, Колумбии, Венгрии и Эквадора.
Команды будут поделены на шесть групп по три в каждой. В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и два лучших участника среди сборных, занявших вторые места. Финал Кубка Дэвиса пройдет