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12:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России попала во вторую корзину жеребьевки Кубка Дэвиса

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Мужская сборная России по теннису попала во вторую корзину для жеребьевки финальной части Кубка Дэвиса, сообщается на сайте турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Жеребьевка финальной стадии турнира состоится в четверг в Лондоне.

Вместе со сборной России, которая занимает 13-е место в рейтинге Кубка Дэвиса, во вторую корзину попали команды Германии, Италии, Великобритании, Австралии и Казахстана. Первая корзина представлена сборными Испании (действующий победитель турнира), Канады, Франции, Хорватии, США и Сербии, в третью корзину вошли команды Швеции, Австрии, Чехии, Колумбии, Венгрии и Эквадора.

Команды будут поделены на шесть групп по три в каждой. В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и два лучших участника среди сборных, занявших вторые места. Финал Кубка Дэвиса пройдет 23—29 ноября в Мадриде. В 2019 году российские теннисисты дошли до полуфинала турнира, где уступили канадцам — 2−3.

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