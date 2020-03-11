Ее считали новой Шараповой, но из-за травм она прервала карьеру и стала моделью
История Софьи Жук.
История Софьи Жук.
Недавно мы исследовали, как Мария Шарапова сначала была новой Курниковой, но потом выковала собственную идентичность. Процесс ковки получился таким успешным, что Мария сама стала архетипом красивой блондинки, которая хорошо играет в теннисе (желательно еще с русскими корнями). Только за последние пять лет новых Шараповых было минимум три: Эжени Бушар, Аманда Анисимова и Софья Жук.
Жук сейчас 20 лет, но ее карьера закончилась — по крайней мере, временно. В понедельник она отвечала на вопросы в инстаграме и рассказала, что прервала ее
Новой Шараповой она так и не стала, хотя «Советский спорт» писал в 2015-м: «Она любит сладости как и Шарапова, интересуется дизайном как и Шарапова, зарабатывает деньги в США как и Шарапова».
В 2016-м про нее рассказал и глянцевый Tatler:
Слегка вздернутый носик, резко очерченные скулы, длинные светлые волосы, которые на матчах она собирает в пучок, прямые длинные ноги — если бы «Уимблдон» был конкурсом красоты, она бы все равно победила. Хэштег #новаямарияшарапова (весьма своевременно, учитывая, что случилось со «старой»). Хэштег #надеждароссии.
Сама Жук к сравнению с Шараповой только подталкивала: «В теннисе мне больше всего нравится Мария Шарапова. Я очень люблю ее игру, ее стиль и то, как она держится на корте».
Как и Шарапова, в 11 лет Жук подписала контракт с IMG, а в некоторых вещах кумира даже превзошла. Например, в 2015-м она выиграла юниорский «Уимблдон», а Мария в 2002-м свой финал проиграла Вере Душевиной.
Но во взрослом теннисе успехов никаких не получилось. На турнирах WTA Жук дебютировала в 2016-м в Майами — по wild card от IMG, которое владеет турниром. После этого в основных сетках такого уровня у нее всего две победы — в
С «Уимблдона"-2019 Жук вообще не играет и теперь строит карьеру модели. Интерес к этому был еще давно, и в 2017-м она рассуждала: «Да, были мысли, но сейчас я хочу сфокусироваться именно на спорте. А в будущем да, мне это интересно, я много думала о том, чтобы совмещать спорт с fashion-индустрией».
А еще через пару лет она планирует посмотреть — может быть, появится возможность и желание вернуться.