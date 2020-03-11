Ее считали новой Шараповой, но из-за травм она прервала карьеру и стала моделью

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Недавно мы исследовали, как Мария Шарапова сначала была новой Курниковой, но потом выковала собственную идентичность. Процесс ковки получился таким успешным, что Мария сама стала архетипом красивой блондинки, которая хорошо играет в теннисе (желательно еще с русскими корнями). Только за последние пять лет новых Шараповых было минимум три: Эжени Бушар, Аманда Анисимова и Софья Жук.

Жук сейчас 20 лет, но ее карьера закончилась — по крайней мере, временно. В понедельник она отвечала на вопросы в инстаграме и рассказала, что прервала ее из-за постоянных травм спины. Ракетку в руках она не держала уже полгода и по теннису не скучает.

Новой Шараповой она так и не стала, хотя «Советский спорт» писал в 2015-м: «Она любит сладости как и Шарапова, интересуется дизайном как и Шарапова, зарабатывает деньги в США как и Шарапова».

В 2016-м про нее рассказал и глянцевый Tatler:

Слегка вздернутый носик, резко очерченные скулы, длинные светлые волосы, которые на матчах она собирает в пучок, прямые длинные ноги — если бы «Уимблдон» был конкурсом красоты, она бы все равно победила. Хэштег #новаямарияшарапова (весьма своевременно, учитывая, что случилось со «старой»). Хэштег #надеждароссии. Tatler

Сама Жук к сравнению с Шараповой только подталкивала: «В теннисе мне больше всего нравится Мария Шарапова. Я очень люблю ее игру, ее стиль и то, как она держится на корте».

Как и Шарапова, в 11 лет Жук подписала контракт с IMG, а в некоторых вещах кумира даже превзошла. Например, в 2015-м она выиграла юниорский «Уимблдон», а Мария в 2002-м свой финал проиграла Вере Душевиной.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2a43e2b7116113de48ae" data-vnd="2a43e2b7116113de48ae" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2a43e2b7116113de48ae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но во взрослом теннисе успехов никаких не получилось. На турнирах WTA Жук дебютировала в 2016-м в Майами — по wild card от IMG, которое владеет турниром. После этого в основных сетках такого уровня у нее всего две победы — в Индиан-Уэллс в 2018-м, когда она прошла два круга. В рейтинге россиянка так и не побывала в топ-100.

С «Уимблдона"-2019 Жук вообще не играет и теперь строит карьеру модели. Интерес к этому был еще давно, и в 2017-м она рассуждала: «Да, были мысли, но сейчас я хочу сфокусироваться именно на спорте. А в будущем да, мне это интересно, я много думала о том, чтобы совмещать спорт с fashion-индустрией».

Какое-то время у Софьи был контракт с модельным отделом IMG, но сейчас ее интересы представляет The Indusrty Model Mgmt. При это она рассказала, что хочет попробовать себя в чем-нибудь еще. Но без конкретики.