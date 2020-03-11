Финал Кубка Федерации по теннису перенесен из-за коронавируса

Источник: РИА "Новости"

Женская сборная России попала в группу A на турнире вместе с командами Венгрии и Франции. Турнир должен был пройти с 14 по 19 апреля. На групповом этапе россиянки должны были сыграть 16 апреля против сборной Венгрии, 17 апреля — против команды Франции. О новой дате проведения турнира не сообщается.

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«Мы крайне разочарованы тем, что должны принять это решение, но мы не будем рисковать безопасностью и благополучием игроков, капитанов, сотрудников или зрителей. Это решение было принято с трудом: угроза, которую представляет коронавирус, является серьезной и требует от нас ответственных действий как со стороны федерации, так и от людей. Эта ситуация куда важнее спорта», — заявил президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти.

Турнир является квалификационным к Олимпийским играм в Токио, ITF находится в тесном контакте с Международным олимпийским комитетом по вопросу квалификации спортсменов на Игры.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.