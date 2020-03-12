ATP на шесть недель приостановила проведение всех соревнований из-за коронавируса

Источник: Reuters

«Это решение было принято с трудом. Оно станет большой потерей для игроков и болельщиков по всему миру. Несмотря на это, мы верим, что это решение является необходимым в данный момент, чтобы обеспечить безопасность для здоровья игроков, персонала и всего теннисного сообщества на фоне пандемии», — заявил глава АТР Андреа Гауденци.

Ранее были отменен турнир в Индиан-Уэллсе, а также ряд различных турниров АТР, в том числе Открытый чемпионат Майами. Детали касательно правил начисления очков в мировом рейтинге в связи с отменой турниров будут приняты позднее.