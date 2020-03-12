Казахстан узнал соперников по финальной стадии Кубка Дэвиса

Подопечные Юрия Щукина выступят в группе В, где будут вести борьбу за выход в плей-офф с командами Канады и Швеции.

Турнир пройдет с 23 по 29 ноября в Мадриде. Напомним, что путевку сборная Казахстана завоевала, победив в Нур-Султане соперников из Нидерландов.

Состав всех групп выглядит следующим образом:

группа А: Испания, Россия, Эквадор;.

группа В: Канада, Казахстан, Швеция;.

группа С: Франция, Великобритания, Чехия;.

группа D: Хорватия, Австралия, Венгрия;.

группа Е: США, Италия, Колумбия;.

группа F: Сербия, Германия, Австрия.