Казахстан узнал соперников по финальной стадии Кубка Дэвиса
Мужская сборная Казахстана по теннису узнала соперников по финальной стадии Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Мужская сборная Казахстана по теннису узнала соперников по финальной стадии Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Юрия Щукина выступят в группе В, где будут вести борьбу за выход в
Турнир пройдет с 23 по 29 ноября в Мадриде. Напомним, что путевку сборная Казахстана завоевала, победив в
Состав всех групп выглядит следующим образом:
группа А: Испания, Россия, Эквадор;.
группа В: Канада, Казахстан, Швеция;.
группа С: Франция, Великобритания, Чехия;.
группа D: Хорватия, Австралия, Венгрия;.
группа Е: США, Италия, Колумбия;.
группа F: Сербия, Германия, Австрия.
Шесть победителей группы и две лучшие среди команд, которые займут в группах вторые места, выйдут в четвертьфинал. Обладателем Кубка Дэвиса-2019 является сборная Испании.