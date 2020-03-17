Федерер, Надаль и Джокович сыграли большую роль при принятии решения о приостановке тура

«Я думаю, что Федерер, Надаль и Джокович не получают заслуженного внимания. Нам невероятно повезло, что они были вовлечены в процесс.



Три величайших в истории теннисиста участвовали в принятии решения. Можно подумать, что Федерер и так пропускает турниры из-за травмы, но он был одним из первых, кто связался с нами и удостоверился, что работа идёт, и мы принимаем соответствующие решения», — приводит слова Ноулза Tennis Channel.