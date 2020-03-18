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19:41 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев: Участники теннисного турнира ОИ-2020 будут определены по текущему рейтингу

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Если Олимпийские игры 2020 года состоятся, то участники теннисного турнира будут определяться по текущему рейтингу. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее было объявлено, что Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros), проведение которого было запланировано в Париже на период с 25 мая по 7 июня, перенесен на осень в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 124-й розыгрыш турнира должен пройти с 20 сентября по 4 октября.

«Участники Олимпиады должны были определиться после Roland Garros, но теперь очевидно, что если Игры состоятся, то их участники будут определяться по текущему рейтингу. Максимальный состав команды — 12 человек, по четыре в одиночках и пары, — сказал Тарпищев. — Но по Олимпиаде — надо ждать мая. Сейчас нет понимания, как будет развиваться ситуация, что будет с коронавирусом».

«Но уже сейчас очевидно, что многие турниры в этом сезоне доиграны не будут», — добавил Тарпищев.

Ранее были отменены турнир в Индиан-Уэллсе, финал Кубка Федерации, а также на шесть недель приостановлено проведение всех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA). На данный момент в международном календаре остались два турнира серии Большого шлема: Уимблдон (29 июня — 12 июля) и US Open (31 августа — 13 сентября).

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