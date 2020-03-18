Тарпищев: Участники теннисного турнира ОИ-2020 будут определены по текущему рейтингу

Источник: РИА "Новости"

Ранее было объявлено, что Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros), проведение которого было запланировано в Париже на период с 25 мая по 7 июня, перенесен на осень в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 124-й розыгрыш турнира должен пройти с 20 сентября по 4 октября.

«Участники Олимпиады должны были определиться после Roland Garros, но теперь очевидно, что если Игры состоятся, то их участники будут определяться по текущему рейтингу. Максимальный состав команды — 12 человек, по четыре в одиночках и пары, — сказал Тарпищев. — Но по Олимпиаде — надо ждать мая. Сейчас нет понимания, как будет развиваться ситуация, что будет с коронавирусом».

«Но уже сейчас очевидно, что многие турниры в этом сезоне доиграны не будут», — добавил Тарпищев.