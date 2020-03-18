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18 марта, источник: ТАСС

ATP и WTA продлили приостановку турниров до 7 июня

ТАСС, 18 марта. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили о том, что не будут проводить турниры до 7 июня. Соответствующее заявление опубликовано на официальных сайтах организаций.

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Изначально ATP (12 марта) и WTA (16 марта) приостановили сезон на шесть недель из-за пандемии коронавируса. Во вторник было объявлено о переносе Открытого чемпионата Франции с конца мая — начала июня на сентябрь — октябрь 2020 года.

Сообщается, что начиная с 8 июня все турниры планируется проводить в соответствии с графиком. Рейтинги ATP и WTA будут заморожены.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
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