Светлана Кузнецова выложила видео с прохождением теста на коронавирус
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала в своем Instagram опубликовала видео с прохождением теста на коронавирус.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала в своем Instagram опубликовала видео с прохождением теста на коронавирус.
Анализ показал отсутствие коронавируса в организме спортсменки.
«Берегите себя и близких! Сил всем и понимания ситуации», — написала Кузнецова в комменатрии к видео.
В среду стало известно, что все турниры ATP и WTA приостановлены до 8 июня в связи с угрозой распространения коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек более чем в 160 странах, свыше 8 тысяч человек скончались.