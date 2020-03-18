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18 марта, источник: Спорт РИА Новости

Светлана Кузнецова выложила видео с прохождением теста на коронавирус

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала в своем Instagram опубликовала видео с прохождением теста на коронавирус.

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Источник: AP 2020

Анализ показал отсутствие коронавируса в организме спортсменки.

«Берегите себя и близких! Сил всем и понимания ситуации», — написала Кузнецова в комменатрии к видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

В среду стало известно, что все турниры ATP и WTA приостановлены до 8 июня в связи с угрозой распространения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек более чем в 160 странах, свыше 8 тысяч человек скончались.

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