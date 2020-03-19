Система теннисных рейтингов при смерти, Roland Garros могут отменить навсегда

Источник: Спорт-Экспресс

В среду Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили, что соревнования не возобновятся до 7 июня, а рейтинги будут заморожены.

«Никакие турниры, входящие в весеннюю грунтовую серию, не состоятся в запланированные сроки, — говорится в нем. — Это касается и объединенных соревнований в Мадриде и Риме, и турниров WTA в Страсбуре и Рабате, и турниров ATP в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе. Все профессиональные турниры, включая челленджеры и состязания под эгидой ITF, отменяются до 7 июня. Турниры, запланированные с 8 июня, пока планируется проводить в соответствии с расписанием. Рейтинг ATP и рейтинг WTA замораживается с этого момента и до следующих уведомлений.

Вызовы, которые бросает профессиональному теннису пандемия COVID-19, требуют еще большей, чем ранее сплоченности от каждого члена теннисного сообщества, чтобы совместно продвигать спорт в интересах игроков, турниров и болельщиков.

Мы рассматриваем все варианты сохранения и насыщения теннисного календаря, основываясь на разных вариантах сроков возобновления соревнований, которые до сих пор остаются неизвестными. В ближайшие месяцы мы обязаны работать над этим вместе с нашими игроками, организаторами турниров и другими управляющими организациями.

Сейчас время действовать не в одиночку, а в унисон. Все решения, связанные с влиянием коронавируса, требуют обсуждения со всеми заинтересованными сторонами — ATP, WTA, ITF, AELTC (Британская теннисная ассоциация), Tennis Australia (Федерация тенниса Австралии) и USTA (Теннисная ассоциация США).

Французов вычеркнули

Раньше в списке заинтересованных сторон неизменно участвовала и Федерация тенниса Франции, ответственная за проведение Roland Garros, но после своего заявления о намерении провести турнир с 20 сентября, сделанного без согласования с другими участниками теннисного сообщества, ее исключили из пула.

Ничего удивительного. Если ты эгоистично, ни с кем не договорившись, пытаешься загрести под себя потенциально удобные даты, успеть до того, как это сделают другие, остаешься играть в одиночестве. Очевидно, дальнейшие решения по поводу календаря и организации турниров будут приниматься без учета мнения французов. Хотя и тут есть тонкий момент: президент Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли одновременно является вице-президентом Международной теннисной федерации (ITF).

Игнорировать мнение Международной федерации не получится, ведь в зоне ее ответственности остаются три турнира «Большого шлема» (Roland Garros, Уимблдон и US Open), финалы Кубка федерации и Кубка Дэвиса, а также олимпийский теннисный турнир, если Игры в Токио, конечно, состоятся.

Мотивы французов понятны: они хотели застолбить за собой удобные даты, пока их не заняли, например, организаторы турнира в Индиан-Уэллс. Они ведь, откладывая свои состязания в марте, говорили не о полной отмене, а о переносе на более поздний срок и даже предполагали, что смогут провести свой турнир вместо Уханя (28 сентября — 4 октября). Однако действия организаторов Roland Garros не встретили одобрения в теннисном сообществе.

Теперь им навстречу уж точно никто не пойдет, и как будет решаться проблема теннисного календаря, когда турниры, наконец, возобновятся, неизвестно. Сложно представить, как ATP и WTA будут проводить свои турниры — в Санкт-Петербурге, Гунчжоу, Сеуле, Токио и Ташкенте (французский Метц уже согласился уступить неделю Roland Garros), пока в Париже полным ходом пойдет турнир «Большого шлема». В нормальное время параллельно первой неделе мэйджора не играются даже более-менее крупные челленджеры. И как-то не укладывается в голове, что ATP и WTA, у которых имеются взаимные обязательства с организаторами турниров, в принципе могут подобное развитие событий допустить.

А ведь есть еще один крупный игрок, Кубок Лэйвера, в прошлом году добившийся признания ATP как минимум в плане медийного и медицинского сопровождения. И организаторы турнира, который в этом году принимает Бостон, уже заявили, что они ничего менять не будут. Матчевая встреча сборных Европы и мира пройдет, как и планировалось, 25—27 сентября . Все билеты проданы.

Будет ли бунт?

Предположим, что французы продолжат своевольничать и проведут-таки свой Roland Garros, как задумали, что тогда? Это каждому игроку в отдельности придется решать, куда ехать? В таком случае как минимум с финансовой точки зрения силы не равны — в прошлом году за поражение в первом круге St. Petersburg Open платили чуть меньше 12 000 долларов, за поражение на старте Roland Garros — 40 000. А учитывая, какие финансовые потери несут игроки, уже оставшись на три месяца без турниров… У большинства и выбора не будет.

Сейчас многие теннисисты ругают организаторов за решение застолбить даты и объявить об этом, никого предварительно не поставив в известность. А вот действующая чемпионка Эшли Барти утверждает, что поедет в Париж защищать титул независимо ни от чего. Похоже, впереди еще немало скандалов и взаимных обвинений.

Есть и такая версия: возможен бойкот со стороны игроков, который, по слухам, может возглавить сам Роджер Федерер. В последние годы он обычно пропускал грунтовый «Шлем» и сейчас, восстанавливаясь после травмы, играть не собирался, но… Laver Cup, на сроки которого теперь накладывается Roland Garros, это его проект, и он прикладывает много сил, чтобы в нем принимали участие лучшие теннисисты мира. А как, например, разорваться Доминику Тиму, который два последних года играл на Открытом чемпионате Франции в финале? Истории известны случаи бойкота игроками турниров «Большого шлема» из солидарности с коллегами. Но вряд ли нынешняя «большая тройка», предельно дипломатичная сама по себе, пойдет на открытый конфликт.

Понятно, что решение должно быть принято ATP, WTA и ITF, причем с учетом мнения Совета игроков обеих профессиональных ассоциаций. Возможен ли вариант, при котором Открытый чемпионат Франции будет проводиться вне привычного календаря, с призовыми, но, допустим, без рейтинговых очков? Представить такое крайне сложно. Такая изоляция может оказаться для Roland Garros губительной. Да и решатся ли руководящие теннисом организации на столь серьезное наказание для своевольных бунтарей?

Глобально менять календарь

Вся эта ситуация вскрыла большую теннисную проблему. Когда видом спорта управляет несколько организаций, каждая со своими интересами, возникают конфликты. Сколько раз у тех же WTA и ATP случались противоречия с ITF из-за нехватки места в календарях для матчей Кубка федерации и Кубка Дэвиса? Или вот эта неразбериха, когда в конце ноября проводится один командный турнир — Финал Кубка Дэвиса, а через пять недель, в начале января, разыгрывается второй — Кубок ATP? Или олимпийский год, когда крупные турниры комкаются друг с другом, а игрокам приходится выбирать, на что сделать ставку?

В пандемии, когда так или иначе страдают все, нет ничего хорошего. Как и в эгоистичном выпаде организаторов Roland Garros и Французской федерации. Но, возможно, это стечение обстоятельств можно развернуть на пользу теннису и глобально пересмотреть весь теннисный календарь. Нынешнее расписание называют перегруженным. Перерывы между крупными турнирами — недостаточными. При этом некоторые соревнования не справляются со своими обязательствами. В последнее время перемены казались неизбежными. Только как тут всем договориться, не перетягивая одеяло на себя?

Кому на руку заморозка рейтинга?

Другой актуальный момент — это заморозка рейтинга. Те, которые есть сейчас — с Новаком Джоковичем и Эшли Барти во главе — останутся неизменными до 7 июня. Игроки могут больше не переживать за очки, которые будут сгорать, пока они тренируются в собственном гараже. От этого определенно выиграет Роджер Федерер, который и так не планировал играть до Уимблдона, но если бы турниры продолжались, опустился бы в конец первой десятки. А так останется четвертым. Рафаэль Надаль сохранит очки за прошлогодний грунтовый сезон и когда тур возобновится (надеемся, что это все-таки произойдет), сможет побороться с Джоковичем за звание первой ракетки мира. Возможно, по отношению к сербу это не очень справедливо. Россиянин Даниил Медведев упустил возможность побороться за третью строчку на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, но оставит при себе очки за полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло и финал в Барселоне.

Решение с заморозкой, правда, не всем кажется оптимальным. Поскольку изначально в основе рейтинга — результаты, показанные на протяжении 52 недель. А тут получается, что принцип нарушается. И что станет с этими очками в сезоне-2021 тоже непонятно. Кажется, в ATP и WTA с этим еще не определились.

Еще один открытый вопрос, на который нет ответа, засчитаются ли недели заморозки Новаку Джоковичу, который пытается догнать Роджера Федерера по количеству недель, проведенных во главе мировой классификации? Для того, чтобы превзойти швейцарскую легенду, ему нужно было оставаться первым до начала октября. А так получается, что он получит 11 недель бонусом? Кто-то может быть не согласен.