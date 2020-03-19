Система теннисных рейтингов при смерти, Roland Garros могут отменить навсегда
Организаторы Открытого чемпионата Франции своим сообщением о переносе турнира на сентябрь взорвали мир тенниса. Он уже никогда не будет прежним.
Организаторы Открытого чемпионата Франции своим сообщением о переносе турнира на сентябрь взорвали мир тенниса. Он уже никогда не будет прежним.
В среду Ассоциация
«Никакие турниры, входящие в весеннюю грунтовую серию, не состоятся в запланированные сроки, — говорится в нем. — Это касается и объединенных соревнований в Мадриде и Риме, и турниров WTA в Страсбуре и Рабате, и турниров ATP в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе. Все профессиональные турниры, включая челленджеры и состязания под эгидой ITF, отменяются до 7 июня. Турниры, запланированные с 8 июня, пока планируется проводить в соответствии с расписанием. Рейтинг ATP и рейтинг WTA замораживается с этого момента и до следующих уведомлений.
Вызовы, которые бросает профессиональному теннису пандемия COVID-19, требуют еще большей, чем ранее сплоченности от каждого члена теннисного сообщества, чтобы совместно продвигать спорт в интересах игроков, турниров и болельщиков.
Мы рассматриваем все варианты сохранения и насыщения теннисного календаря, основываясь на разных вариантах сроков возобновления соревнований, которые до сих пор остаются неизвестными. В ближайшие месяцы мы обязаны работать над этим вместе с нашими игроками, организаторами турниров и другими управляющими организациями.
Сейчас время действовать не в одиночку, а в унисон. Все решения, связанные с влиянием коронавируса, требуют обсуждения со всеми заинтересованными сторонами — ATP, WTA, ITF, AELTC (Британская теннисная ассоциация), Tennis Australia (Федерация тенниса Австралии) и USTA (Теннисная ассоциация США).
Раньше в списке заинтересованных сторон неизменно участвовала и Федерация тенниса Франции, ответственная за проведение Roland Garros, но после своего заявления о намерении провести турнир с 20 сентября, сделанного без согласования с другими участниками теннисного сообщества, ее исключили из пула.
Ничего удивительного. Если ты эгоистично, ни с кем не договорившись, пытаешься загрести под себя потенциально удобные даты, успеть до того, как это сделают другие, остаешься играть в одиночестве. Очевидно, дальнейшие решения по поводу календаря и организации турниров будут приниматься без учета мнения французов. Хотя и тут есть тонкий момент: президент Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли одновременно является
Игнорировать мнение Международной федерации не получится, ведь в зоне ее ответственности остаются три турнира «Большого шлема» (Roland Garros, Уимблдон и US Open), финалы Кубка федерации и Кубка Дэвиса, а также олимпийский теннисный турнир, если Игры в Токио, конечно, состоятся.
Мотивы французов понятны: они хотели застолбить за собой удобные даты, пока их не заняли, например, организаторы турнира в
Теперь им навстречу уж точно никто не пойдет, и как будет решаться проблема теннисного календаря, когда турниры, наконец, возобновятся, неизвестно. Сложно представить, как ATP и WTA будут проводить свои турниры — в
А ведь есть еще один крупный игрок, Кубок Лэйвера, в прошлом году добившийся признания ATP как минимум в плане медийного и медицинского сопровождения. И организаторы турнира, который в этом году принимает Бостон, уже заявили, что они ничего менять не будут. Матчевая встреча сборных Европы и мира пройдет, как и планировалось,
Предположим, что французы продолжат своевольничать и
Сейчас многие теннисисты ругают организаторов за решение застолбить даты и объявить об этом, никого предварительно не поставив в известность. А вот действующая чемпионка Эшли Барти утверждает, что поедет в Париж защищать титул независимо ни от чего. Похоже, впереди еще немало скандалов и взаимных обвинений.
Есть и такая версия: возможен бойкот со стороны игроков, который, по слухам, может возглавить сам Роджер Федерер. В последние годы он обычно пропускал грунтовый «Шлем» и сейчас, восстанавливаясь после травмы, играть не собирался, но… Laver Cup, на сроки которого теперь накладывается Roland Garros, это его проект, и он прикладывает много сил, чтобы в нем принимали участие лучшие теннисисты мира. А как, например, разорваться Доминику Тиму, который два последних года играл на Открытом чемпионате Франции в финале? Истории известны случаи бойкота игроками турниров «Большого шлема» из солидарности с коллегами. Но вряд ли нынешняя «большая тройка», предельно дипломатичная сама по себе, пойдет на открытый конфликт.
Понятно, что решение должно быть принято ATP, WTA и ITF, причем с учетом мнения Совета игроков обеих профессиональных ассоциаций. Возможен ли вариант, при котором Открытый чемпионат Франции будет проводиться вне привычного календаря, с призовыми, но, допустим, без рейтинговых очков? Представить такое крайне сложно. Такая изоляция может оказаться для Roland Garros губительной. Да и решатся ли руководящие теннисом организации на столь серьезное наказание для своевольных бунтарей?
Вся эта ситуация вскрыла большую теннисную проблему. Когда видом спорта управляет несколько организаций, каждая со своими интересами, возникают конфликты. Сколько раз у тех же WTA и ATP случались противоречия с ITF
В пандемии, когда так или иначе страдают все, нет ничего хорошего. Как и в эгоистичном выпаде организаторов Roland Garros и Французской федерации. Но, возможно, это стечение обстоятельств можно развернуть на пользу теннису и глобально пересмотреть весь теннисный календарь. Нынешнее расписание называют перегруженным. Перерывы между крупными турнирами — недостаточными. При этом некоторые соревнования не справляются со своими обязательствами. В последнее время перемены казались неизбежными. Только как тут всем договориться, не перетягивая одеяло на себя?
Другой актуальный момент — это заморозка рейтинга. Те, которые есть сейчас — с Новаком Джоковичем и Эшли Барти во главе — останутся неизменными до 7 июня. Игроки могут больше не переживать за очки, которые будут сгорать, пока они тренируются в собственном гараже. От этого определенно выиграет Роджер Федерер, который и так не планировал играть до Уимблдона, но если бы турниры продолжались, опустился бы в конец первой десятки. А так останется четвертым. Рафаэль Надаль сохранит очки за прошлогодний грунтовый сезон и когда тур возобновится (надеемся, что это
Решение с заморозкой, правда, не всем кажется оптимальным. Поскольку изначально в основе рейтинга — результаты, показанные на протяжении 52 недель. А тут получается, что принцип нарушается. И что станет с этими очками в сезоне-2021 тоже непонятно. Кажется, в ATP и WTA с этим еще не определились.
Еще один открытый вопрос, на который нет ответа, засчитаются ли недели заморозки Новаку Джоковичу, который пытается догнать Роджера Федерера по количеству недель, проведенных во главе мировой классификации? Для того, чтобы превзойти швейцарскую легенду, ему нужно было оставаться первым до начала октября. А так получается, что он получит 11 недель бонусом?
И последнее. Именно рейтинг на 8 июня должен был стать определяющим для попадания на Игры в Токио, если они, повторимся, действительно состоятся в запланированные сроки. А раз все заморожено как раз до июня, то заявку на олимпийский турнир можно формировать прямо сейчас. Если только ITF не решит иначе.