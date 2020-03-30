Вице-президент Немецкого теннисного союза: Решение об отмене Уимблдона объявят в среду

Источник: AP 2020

Уимблдон запланирован на период с 29 июня по 12 июля, ранее сообщалось, что решение о проведении, переносе или отмене соревнования будет принято на заседании главного совета Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. В марте Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили, что приостанавливают проведение всех турниров до 7 июня из-за коронавируса. Открытый чемпионат Франции, проведение которого было запланировано в Париже на период с 25 мая по 7 июня, перенесен на осень. 124-й розыгрыш этого турнира Большого шлема должен пройти с 20 сентября по 4 октября.

«Я вхожу в органы управления ATP и WTA, — сказал Хордорфф. — Необходимые решения там уже приняты, Уимблдон будет отменен в среду. В этом нет никаких сомнений, это необходимо в текущей ситуации».

Уимблдон должен пройти в 134-й раз, в последний раз турнир отменяли в 1945 году. Мужской турнир чаще других выигрывал Роджер Федерер — восемь раз, семь титулов у американца Пита Сампраса. Российские теннисисты в финал Уимблдона не выходили, зато в 1973 году в решающем матче играл один из сильнейших советских игроков — Александр Метревели, он уступил чеху Яну Кодешу.

У женщин девять титулов у Мартины Навратиловой, которая в разные годы представляла Чехословакию и США, семь раз побеждали американка Серена Уильямс и немка Штеффи Граф. В 2004 году на Уимблдоне победила 17-летняя Мария Шарапова. В 2011 году она снова была в финале, но уступила чешке Петре Квитовой. Годом ранее в финале английского турнира Вера Звонарева проиграла Серене Уильямс.