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19:02 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вручила удостоверения мастера спорта Беларуси теннисистам-колясочникам

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из лидеров мирового женского тенниса Арина Соболенко приняла участие в торжественной церемонии вручения теннисистам-колясочникам удостоверений мастера спорта Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в прес-службе Белорусской теннисной ассоциации.

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Источник: Reuters

Почетного звания удостоены победители и призеры открытого чемпионата Беларуси на инвалидных колясках, который прошел в 2019 году, неоднократные призеры международных турниров серии ITF Wheelchair Tennis Tour Артем Ермак, Елена Бернович и Андрей Фильчук.

В церемонии приняли участие директор Белорусской теннисной федерации Сергей Лапцуев, председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Инна Романович, спортивный директор теннисного клуба Yestoday Роман Богодухов и куратор направления «Теннис на инвалидных колясках» Белорусской теннисной федерации Анастасия Шлепцова.

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