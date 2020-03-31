«Есть планы участвовать в экологических акциях». Андрей Рублев — о мыслях во время карантина

Источник: РИА "Новости"

До того, как теннисный сезон был прерван из-за пандемии коронавируса, Андрей Рублев в 2020-м успел завоевать два титула, дойти до четвертого круга на Australian Open и сыграть в четвертьфиналах в Роттердаме и Дубае. 14-й номер замороженного рейтинга ATP рассказал о том, как проводит время на карантине, онлайн-тренировках и желании поскорее вернуться на корт.

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Что полезно знать Если сидишь дома

Две тренировки в день

— Влияние коронавируса на теннис началось месяц назад, когда отменили турнир в Индиан-Уэллс. Как восприняли эту информацию?

— Очень тяжело воспринял, безумно расстроился. Это один из самых любимых моих турниров. Я приехал туда заранее, чуть ли не за две недели, чтобы как следует потренироваться и подготовиться. В голове были определенные ожидания: сейчас две недели потренируюсь, подготовлюсь, сыграю «Мастерс»… А тебе говорят: Индиан-Уэллс отменяется и что с остальными турнирами будет непонятно. И ты не знаешь, что делать — тут тренироваться или улетать уже домой. Настроение в последующие дни было никакое. Тренироваться особо мотивации не было. В общем, нелегко было.

— В России люди сейчас как бы разделились на две группы — одни относятся к ситуации с вирусом очень серьезно и соблюдают все предписания, другие считают, что ничего страшного нет и все меры предосторожности излишни. Вам какая позиция ближе?

— Я прекрасно понимаю и тех, и других. Но, к сожалению, есть один фактор: людей в возрасте вирус может привести к летальному исходу. Нельзя думать только о себе. Молодые ребята говорят «Да что тут такого? Коронавирус не опасен». Понимаю. Для них, может быть, неопасен. Они могут переболеть и не заметить, но позаражать всех вокруг. А для людей в возрасте это может оказаться уже смертельно. Не надо забывать, что мы не одни. Есть люди, для которых это реально опасно. Чтобы им помочь, правила нужно соблюдать.

— Чем занимаете себя дома во время карантина?

— В любом случае, продолжаю тренироваться. У меня два занятия в день по Facetime с тренером. Утром более интенсивная тренировка — кардио, с весами. Вечером что-то боле спокойное — растяжка или йога. А так фильмы разные смотрю.

— Какие фильмы понравились?

— Пересмотрел то, что всем давно известно: все серии «Звездных войн», «Гарри Поттера» и «Властелина колец».

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Живу турнирами и очень скучаю

— Онлайн-тренировки легче, чем в зале или на корте?

— Сами упражнения в домашних условиях, понятно, немного полегче. Все равно нельзя работать так разнообразно, как в зале или на открытом воздухе. Но сейчас очень сложно найти мотивацию. В голове мысли совсем не о том, чтобы заниматься какими-то упражнениями. Очень тяжело морально.

— Как справляетесь с этим?

— Никак. Остается только принять все это, потому что от меня ничего не зависит. Все, что я могу делать, я выполняю — сижу дома, чтобы обезопасить других людей.

— По чему из активной теннисной жизни больше всего скучаете?

— Абсолютно по всему — по самому теннису, по тренировкам, по перелетам, по турнирам, по этой атмосфере. Я этим живу, наслаждаюсь этим, и мне очень всего этого не хватает. Очень скучаю.

— Нашли ли время на что-то, что постоянно откладывали?

— Можно сказать и так.

Больше углубился в музыку. Стал смотреть больше видео, как люди что-то делают, создают, как это все происходит. Плюс стал слушать подкасты. Все-таки времени свободного много. И ты либо смотришь телевизор, либо в телефон. Чтобы глаза отдыхали, стал слушать подкасты.

— Какой тематики?

— Научные и про космос.

— Совершенствуетесь ли в игре на гитаре?

— Поскольку у учителя сейчас нет возможности давать мне уроки, с гитарой особо ничего не практикую. Но на карантине сидеть, как я понял, еще долго, буду, наверное, смотреть уроки в YouTube и сам играть.

Андрей Рублев во время одного из матчей. | Источник: РИА

Если мир станет чище, люди будут добрее

— Сейчас нет турниров, нет и призовых. Но вы продолжаете платить зарплату команде?

— Да, в моем случае это так. Все равно они со мной занимаются.

— Как вы отреагировали, когда организаторы Roland Garros объявили, что хотят провести турнир в одни сроки с Санкт-Петербургом?

— Новость была шокирующая. Никто такого не ожидал. В данной ситуации тяжело что-либо говорить. Но если у нас появится шанс начать играть хотя бы ближе к концу сезона и будет возможность провести еще один «Большой шлем», то у игроков в приоритете будет именно он. Теннисисты, скорее, выберут «Большой шлем», перенесенный на другие даты, чем его полную отмену.

— Если отменят и Уимблдон, теннисистам придется заново проводить предсезонку?

— Даже если и не отменят.

Столько времени без тенниса! Четыре месяца на подготовку и тренировки еще никогда ни у кого не было.

— Вы неоднократно публиковали в соцсетях призывы заботиться о Земле. Как это выглядит на практике в вашей жизни?

— Делаю самую малость. Стараюсь просто за собой следить. И призываю других хотя бы начать с себя. Банально не мусорить, не причинять вреда природе, насекомым и животным. Потому что все в мире взаимосвязано. Банально звучит, но не будет планеты, нас тоже не будет. Все это знают, но все равно никто не придает этому значения. Если бы каждый делал хотя бы минимум от себя, мир был бы уже немного чище, и люди немного добрее стали бы тоже. Конечно, хотелось участвовать в акциях разных тоже, есть некоторые планы. Говорить о них пока не хотелось бы, но очень надеюсь, что получится их реализовать в ближайшем будущем.