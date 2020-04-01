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19:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уимблдонский теннисный турнир отменен впервые с 1945 года

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Уимблдонский теннисный турнир в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса, заявляют организаторы соревнований.

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Источник: AP 2020

«В первую очередь мы думаем о здоровье и безопасности всех тех, кто собирается вместе, чтобы Уимблдон состоялся, — публики в Великобритании и посетителей со всего мира, наших игроков, гостей, членов, сотрудников, волонтеров, партнеров, подрядчиков и местных жителей. Учитывая вероятность того, что правительственные меры будут сохраняться в течение многих месяцев, мы считаем, что должны действовать ответственно, чтобы защитить большое количество людей от риска», — говорится на сайте турнира.

Таким образом, соревнования не состоятся впервые с 1945 года.

Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.

134-й Уимблдонский турнир должен был пройти с 29 июня по 12 июля. Отмечается, что зрителям, которые уже купили билеты, возвратят деньги. Кроме того, они получат возможность купить билеты на тот же день и площадку на турнире, который запланирован на 28 июня — 11 июля 2021 года.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 распространилась практически по всему миру, затронув почти 200 стран. По последним данным ВОЗ, коронавирусом заразились более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч умерли.

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На этом фоне правительства разных стран предпринимают меры по сдерживанию инфекции: вводят карантин или режим самоизоляции, запрещают массовые мероприятия, ограничивают передвижение людей. Из-за коронавируса уже отменили крупнейшие спортивные состязания: чемпионаты мира по фигурному катанию и по хоккею, чемпионат Европы по футболу и летнюю Олимпиаду.

Ранее перенесли на осень второй в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Франции. Он должен пройти в Париже с 20 сентября по 4 октября, то есть сразу после US Open.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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