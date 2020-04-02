Саснович: Мне не так легко набрать вес
Белорусская теннисистка Александра Саснович во время паузы в соревнованиях, вызванной пандемией коронавируса, ответила на вопросы болельщиков в Инстаграме.
Белорусская теннисистка Александра Саснович во время паузы в соревнованиях, вызванной пандемией коронавируса, ответила на вопросы болельщиков в Инстаграме.
— Хочется на корт?
— Продолжаю тренироваться в обычном режиме.
— Кто, на ваш взгляд, самая техничная теннисистка сейчас?
— Моя сестра.
— Скучно без тенниса?
— Без турниров — да. Появилось время на работу, которая не была сделана раньше.
— Саша, ты набрала вес за время карантина? Только честно.
— Мне не так легко набрать вес. Поэтому вряд ли.
— Сколько раз в неделю ты делаешь пробежку?
— Один раз в неделю, примерно 10 км. Мне достаточно.