Саснович: Мне не так легко набрать вес

Источник: РИА "Новости"

— Хочется на корт?

— Продолжаю тренироваться в обычном режиме.

— Кто, на ваш взгляд, самая техничная теннисистка сейчас?

— Моя сестра.

— Скучно без тенниса?

— Без турниров — да. Появилось время на работу, которая не была сделана раньше.

— Саша, ты набрала вес за время карантина? Только честно.

— Мне не так легко набрать вес. Поэтому вряд ли.

— Сколько раз в неделю ты делаешь пробежку?