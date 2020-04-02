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2 апреля, источник: Прессбол

Саснович: Мне не так легко набрать вес

Белорусская теннисистка Александра Саснович во время паузы в соревнованиях, вызванной пандемией коронавируса, ответила на вопросы болельщиков в Инстаграме.

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Источник: РИА "Новости"

— Хочется на корт?

— Продолжаю тренироваться в обычном режиме.

— Кто, на ваш взгляд, самая техничная теннисистка сейчас?

— Моя сестра.

— Скучно без тенниса?

— Без турниров — да. Появилось время на работу, которая не была сделана раньше.

— Саша, ты набрала вес за время карантина? Только честно.

— Мне не так легко набрать вес. Поэтому вряд ли.

— Сколько раз в неделю ты делаешь пробежку?

— Один раз в неделю, примерно 10 км. Мне достаточно.

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