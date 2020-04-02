Джокович сыграл в теннис сковородкой

Новак Джокович — сербский профессиональный теннисист, победитель 17 турниров Большого шлема в одиночном разряде, обладатель «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде. Первый игрок в истории Мирового турнира АТР, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и все девять турниров АТР серии Мастерс. Победитель 80 турниров АТР (из них 79 в одиночном разряде).