Джокович сыграл в теннис сковородкой
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграл в теннис сковородкой. Видеозапись необычной партии спортсмен выложил на своей странице в Instagram.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграл в теннис сковородкой. Видеозапись необычной партии спортсмен выложил на своей странице в Instagram.
Теннисист организовал матч, находясь дома на самоизоляции
«Соревнования никогда не прекращаются», — подписал ролик Джокович.
Ранее стало известно, что Джокович передал Сербии миллион евро на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования для больных коронавирусом.
Новак Джокович — сербский профессиональный теннисист, победитель 17 турниров Большого шлема в одиночном разряде, обладатель «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде. Первый игрок в истории Мирового турнира АТР, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и все девять турниров АТР серии Мастерс. Победитель 80 турниров АТР (из них 79 в одиночном разряде).