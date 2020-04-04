Командный чемпионат мира по пляжному теннису в Москве перенесен на год из-за коронавируса

Источник: РИА "Новости"

Международная федерация тенниса (ITF), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) приняли совместное решение о приостановке всех турниров до 13 июля из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Москве должны были пройти с 6 по 12 июля. Помимо командного турнира в Москве, также в июле был запланирован турнир по пляжному теннису в Казани (с 3 по 5 июля).

«После консультаций с Министерством спорта РФ и ITF Федерация тенниса России объявляет, что оба эти турнира в этом году не состоятся. Они пройдут в 2021 году, даты проведения будут сообщены позже», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что на неопределенный срок перенесен и личный чемпионат мира по пляжному теннису, который был запланирован на 5 июня, турнир должен был пройти в итальянской Террачине.

Командный чемпионат мира по пляжному теннису проводится ежегодно (первый турнир состоялся в 2012 году), Россия приняла все мировые первенства. В нем принимают участие смешанные команды (в составе каждой сборной по два спортсмена и спортсменки), матчи турнира состоят из игр мужских, женских и смешанных пар. В 2019 году турнир выиграла сборная Бразилии.