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14:37 (мск), источник: ТАСС

Шарапова опубликовала номер телефона для общения с болельщиками на время самоизоляции

ТАСС, 4 апреля. Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала свой номер телефона для общения с болельщиками на период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Для этого россиянка опубликовала в Instagram свой новый номер телефона.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:03 MSK, 04.04
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«Я хочу найти способ поддерживать общение с вами. На прошлой неделе мне понравилось, как мы общались в видеоконференции, где вас собралось 150 человек. Я хочу еще больше общения, потому что мы все находимся в этой непростой ситуации, и хочу знать, что вы думаете обо всем этом. И у меня появилась идея — у меня есть номер, на который вы можете писать сообщения», — сказала Шарапова.

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«Я получила новый номер и делюсь им с вами — пишите мне на номер 310−564−7981. Это не шутка. Расскажите, чем вы занимаетесь, задайте вопросы или просто поздоровайтесь. Порекомендуйте рецепты, это также приветствуется», — написала Шарапова.

Шарапова 26 февраля объявила о завершении карьеры. Она является победительницей 36 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, два раза — Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу — Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1 млн человек, зафиксировано более 50 тыс. смертельных исходов.

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