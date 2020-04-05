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13:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карен Хачанов: Люди страдают и умирают. Как вирус может быть ерундой?

Интервью одного из лидеров российского тенниса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:35 MSK, 05.04
Источник: РИА "Новости"

Теннисный сезон прервался в уникальный для российского спорта момент — сразу три наших игрока входят в топ-15 рейтинга ATP. Один из них, Карен Хачанов, отправившийся на карантин 15-й ракеткой мира, в интервью «СЭ» порадовался тому, что у него появилась возможность провести время с семьей, рассказал, чем занимается в изоляции и поделился мнением о переносе Олимпиады.

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ATP Cup — самое то для начала сезона

— Давайте вспомним те времена, когда еще был теннис. Как вы оцените первые два месяца сезона? На руку ли вам или наоборот вынужденный перерыв в турнирах?

— Первые два месяца, думаю, были неплохие. Всегда надо стремиться к большему, но если оценивать с прошлым годом, то сейчас лучше. Думаю в данном случае все в одинаковых условиях, поэтому самое главное правильно распределить то время, которое сейчас появилось, и держать себя в форме.

— Если вернуться в январь к ATP Cup, как вам понравился турнир, атмосфера в команде и Марат в роли капитана?

Что полезно знать
Если сидишь дома

Турнир очень понравился. В начале сезона, думаю, самое то. И матчей достаточно было, и все были заряжены и играли за страну на полную. С Маратом в роли капитана, конечно же, понравилось. Мы с ним в хороших отношениях, и я рад, что он приехал и помогал нам на этом турнире.

— Можете вспомнить, когда последний раз проводили столько недель подряд дома?

Честно говоря, такого не было очень давно. Думаю, в последний раз лет в 14−15.

— Что вас радует в этой ситуации? Как проводите дни?

— Радует, что появилось много времени, чтобы провести его с сыном, женой и вообще всей семьей. Следить за развитием сына и играть с ним. В течение дня стараюсь тренироваться один раз в день хотя бы. И есть еще домашние хлопоты, с сыном помогаю. В разные игры играем, книги читаю, фильмы и сериалы смотрю.

— Что ощущаете в отсутствие турниров?

— Скучаю по теннису и по турнирному драйву и адреналину, который испытывает каждый спортсмен.

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О чем пишут в чате игроков топ-100, рассказать не могу

— Согласны с мнением, что когда турниры возобновятся, главную роль будет играть психология и психологическая устойчивость?

— Психологическая устойчивость всегда очень важна, но в данном случае будет зависеть от нескольких факторов. Кто как провел это время, продолжал ли тренироваться и поддерживать форму. Как только станет понятно, когда сможем возобновить тур, то, думаю, будет достаточно времени, чтобы подготовиться и на корте.

— Нет желания в образовавшейся паузе пересмотреть какие-то свои матчи? Или чужие, может быть?

— Я, если честно, очень люблю смотреть теннис. Пока, правда, этого не делал, но, думаю, времени будет еще достаточно, и в какой-то момент пересмотрю.

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— В межсезонье вы начали работать с новым тренером Фредериком Розенгреном. Почему выбрали именно его?

— Прежде всего, я смотрю на человеческие качества, тренерский подход и профессионализм и чем он мне может помочь. В нем все это есть.

— Какие плоды совместной работы успели заметить?

— Еще не так много времени прошло, чтобы говорить про какие-то конкретные улучшения, но мне нравится с ним работать, взаимопонимание есть. И я верю в то, что он говорит.

— Где сейчас ваша команда, поддерживаете ли с ними связь?

— У меня международная команда, все по домам в разных странах.

— Следит ли ваш тренер по фитнесу за тем, как вы работаете на карантине?

— Да, с того момента как я прилетел из Лос-Анджелеса.

Сначала отдохнул несколько дней, а потом созвонились с тренером по фитнесу. Он высылает мне программу на неделю. Общаемся каждый день, обсуждаем, как прошли тренировки и мои ощущения.

— Планируете ли тренироваться вместе с Николаем Давыденко в Москве?

— Нет, не планировали. В конце года мы решили не продолжать сотрудничество. Коля начал помогать Мише Кукушкину в этом сезоне.

— Диего Шварцман рассказал аргентинским журналистами о чате для игроков топ-100 в What’s App. Теперь всем очень любопытно, что там происходит — мемы, шутки или все серьезно?

— То, что у нас есть свой чат, это не секрет. Но что происходит внутри, поделиться не могу.

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ATP и ITF разберутся по поводу Roland Garros

— Решение ATP заморозить рейтинг было правильным?

— В данном случае, думаю, да, но все будет зависеть от того, когда мы сможем опять начать играть турниры. Есть абсолютно разные варианты, и сейчас обсуждать это бессмысленно.

— Как вы вообще оцениваете ситуацию с коронавирусом — в России одни предельно серьезны, другие — паникуют и скупают все в магазинах, а третьи говорят, что это надуманная проблема. Вам какой подход ближе?

— Это проблема во всем мире, люди умирают, многие страдают, никто не работает. Как это может быть ерундой? Нужно, чтобы все объединились и общими усилиями постарались победить этот вирус.

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— Мир переживает непростые времена не только из-за коронавируса. Экономическая ситуация стала не очень стабильной. Как это может отразиться на теннисе?

— Сейчас во всем мире творится хаос и, конечно, экономика страдает. Все взаимосвязано. Теннис также переживает не самые лучшие времена — спонсоры уходят, кризис у всех. Будем надеяться, что все нормализуется и встанет на свои места.

— Как вы отнеслись к заявлению Roland Garros о проведении турнира с 20 сентября, на неделе, когда проходит турнир в Санкт-Петербурге?

— Никак. Сейчас все стараются всеми силами сохранить свой турнир, тем более это «Большой шлем». Будем смотреть ближе к делу. Главное, чтобы к этому времени мы уже начали играть. Тогда уже ATP и ITF разберутся.

— Не для всех теннисистов Олимпиада имеет большое значение, но для вас, знаю, очень важна. Сейчас активно обсуждается ее перенос на более поздний срок или даже на следующий год. Как бы вы к этому отнеслись?

— Я всегда говорил, что все соревнования, где я представляю свою страну, для меня очень важны. И Олимпиада в том числе. Думаю, что в данной ситуации перенос на следующий год — это самое правильное решение.

Мария Никулашкина

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