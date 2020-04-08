«Развлекаю себя готовкой и караоке». Как звезды казахстанского тенниса проводят карантин

Источник: AP 2020

Елена Рыбакина, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Александр Недовесов и Юлия Путинцева ответили на вопросы корреспондента Vesti.kz и дали советы болельщикам.

1. Как проходит день на самоизоляции? Как проводите время помимо тренировок?

2. Удается ли соблюдать режим?

3. С какими трудностями пришлось столкнуться?

4. Какие плюсы, напротив, вы для себя нашли в этот период?

5. Ваш совет болельщикам, как провести это время с пользой.

ЕЛЕНА РЫБАКИНА

Источник: AP

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина рассказала о том, что во время карантина общается с друзьями онлайн, а также проводит время со своей семьей.

1. Обязательно тренируюсь по два часа в день, как минимум. Общаюсь с друзьями онлайн, смотрю фильмы, сериалы, и иногда готовлю.

2. С режимом не все так просто. Тот, к которому привыкла, в сегодняшних условиях невозможен. ​

3. Тяжело морально, карантин изначально должен был длиться неделю, а сейчас все затягивается. Самое сложное ожидание и не известность. Сложно предположить, когда будет твой первый турнир. Надеюсь, скоро будем возвращаться в свой привычный ритм.

4. Наконец-то я могу провести время с семьей. Весь прошлый год много ездила, играла в турнирах. Наступил момент, когда нужно взять паузу и отдохнуть, заняться тем, на что раньше не было времени.

5. Занимайтесь спортом в домашних условиях. Посвятите время себе и своим близким.

МИХАИЛ КУКУШКИН

Источник: РИА "Новости"

Михаил Кукушкин специально перед карантином купил себе беговую дорожку, чтобы зря не терять время во время карантина.

1. Дни проходят одинаково. Каждый день высыпаюсь, спешить некуда. Делаю две тренировки в день общей физической подготовки с утра и вечером. Перед карантином купил себе небольшую беговую дорожку, теперь бегаю дома. Поскольку отменили все турниры до июля, у меня есть время поработать над поддержанием своей спортивной формой.

2. Режим соблюдать получается. Дел не особо много. Но я понимаю, если лежать три месяца на диване, не соблюдая режим, я не смогу в дальнейшем играть в теннис. Поэтому регулярно занимаюсь, для меня это удовольствие.

3. Не можешь никуда выйти, полноценные тренировки стали в один момент недоступны. Тяжело принять это. Мы все понимаем, что самоизоляция обязательная мера для стабилизации обстановки и скорейшего завершения карантина.

4. В первые в жизни у меня такой мини отдых получился. На протяжении 20 лет я работал, путешествовал в режиме нон-стоп. Весь год без остановки, каждую неделю по несколько перелетов. И вот теперь появилась возможность сделать паузу, передохнуть и заняться собой.

5. В первую очередь позаботьтесь о себе и своих близких. Будьте ответственными перед и не думайте, что это «произойдет с кем угодно, только не со мной». С пользой проводите появившееся свободное время: читайте книги, изучайте иностранные языки, и конечно, занимайтесь спортом в домашних условиях.

ЮЛИЯ ПУТИНЦЕВА

Источник: РИА "Новости"

Юлия Путинцева отметила, что в свободное время поет в караоке, и как готовится к будущим турнирам.

1. Из развлечений: люблю в свободное время дома петь в караоке, а также готовлю для своей семьи.

2. Держу себя в физической форме, несколько раз в день занимаюсь общей физической подготовкой.

3. Бывает скучно, но нахожу себе занятие.

4. Сейчас я отдыхаю и набираюсь сил для будущих выступлений.

5. Сохраняйте позитивный настрой. Эта ситуация не вечна и скоро все наладится. Оставайтесь дома, берегите себя и близких.

АНДРЕЙ ГОЛУБЕВ

Победитель турнира серии АТР Андрей Голубев все свое время посвятил саморазвитию, а также много времени уделяет семье.

1. Стараюсь соблюдать режим. Пользуясь случаем, высыпаться. Когда твоя работа связана с постоянными переездами, полноценный сон — это роскошь.

2. Режим нужно соблюдать в любом случае, даже если ты сидишь дома, иначе происходит сбой биоритмов человека. Тренировки у меня проходят как и раньше по расписанию, но только дома. Помимо этого смотрю сериалы, уделяю внимание саморазвитию. Это, прежде всего чтение книг.

3. Спорт — это моя жизнь и работа. Пока ничего неясно, когда точно возобновятся турниры. Теннис настолько глобальный вид спорта, что должна быть благоприятная ситуация во всех странах, чтобы турниры продолжились.

4. В самоизоляции единственный плюс — я провожу много времени со своими родными и близкими.

5. Это хороший момент для переосмысления своей жизни, переоценки ценностей. Уделите больше времени своим близким. Посвятите время обретению новых знаний.

АЛЕКСАНДР НЕДОВЕСОВ

Александр Недовесов вернулся домой, и много времени проводит с сыном.

1. День проходить продуктивно. Много времени провожу с семьей, больше времени стал уделять сыну. Мы с ним занимаемся, играем, смотрим мультфильмы. Мы живем в частном секторе, поэтому можем позволить себе выйти во двор, побыть на свежем воздухе. Выходим на улицу по необходимости только за продуктами. Также выделяю время для тренировок, занимаюсь йогой.

2. Карантин на режим не повлиял, режим соблюдаю без проблем.

3. У меня никогда в теннисе не было таких пауз. Психологически непривычно.

4. Появилось время для семьи. Проводить время с сыном каждый день это одно удовольствие.

5. Нужно следовать рекомендациям врачей, соблюдать правила гигиены. Не унывайте, не паникуйте, ищите во всем позитивные моменты. Это сложно, но нужно принять ситуацию и извлечь из нее плюсы для себя. К примеру, теперь у нас есть время заняться самообразованием спортом.

АННА ДАНИЛИНА

Юная казахстанка Анна Данилина рассказала, как она перестроилась на новый режим, и порекомендовала болельщикам использовать время с максимальной пользой.

1. Появилось много свободного времени на самоизоляции, есть определенный график. Стараюсь тренироваться в домашних условиях, уделять время различным хобби, на которые раньше не хватало времени.

3. Нет возможности выплескивать большое количество энергии​ как раньше. ​

4. Наконец-то, появилось время побыть с родными. Очень хорошая возможность для всех теннисистов провести время с семьей.