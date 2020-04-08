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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарпищев: Перенос ОИ-2020 — трагедия для многих спортсменов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости, Тарас Барабаш. Перенос Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год является трагедией для многих спортсменов, считает член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:25 MSK, 08.04
Источник: РИА "Новости"

МОК и оргкомитет Игр в Токио ранее объявили, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября. Игры были перенесены с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«Надо понимать, что многие выступают на Олимпийских играх один раз в жизни. Есть те, кто не сможет в силу причин выступить через год. Самое печальное — это то, в какой ситуации оказались спортсмены из-за переноса Игр. Любое мероприятие в спорте — это сами атлеты, вокруг которых крутится жизнь. Остальное — это обслуживающий персонал. Когда лишаешься возможности выступить на Олимпиаде, это трагедия во всех смыслах, ведь спортсмен отличается тем, что у него хобби и работа совпадают, как правило», — сказал Тарпищев по телефону.

«Когда происходит подобное, внутри опустошение, депрессия и все другие негативные вещи собираются. Потери неминуемы, ведь ясно, что век спортсмена короток. Потеря года для многих спортсменов выглядит трагедией», — отметил собеседник агентства.

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