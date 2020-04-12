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09:08 (мск), источник: Sports.Ru

Шарапова и Сабатини вышли в финал виртуального US Open

Мария Шарапова и Габриэла Сабатини вышли в финал виртуального US Open, разыгрываемого между чемпионами прошлых лет.

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По пути в финал Шарапова (2006) обыграла Маргарет Корт (1970), Жюстин Энен (2003), Мартину Навратилову (1984) и Штеффи Граф (1988).

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Сабатини (1990) победила Серену Уильямс (1999), Крис Эверт (1975), Ким Клейстерс (2009) и Эверт (1978).

Финальное голосование продлится в твиттере и инстаграме US Open до вечера понедельника.

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Ранее мужской виртуальный турнир выиграл чемпион-2000 Марат Сафин.

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