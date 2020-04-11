Женский турнир WTA в Монреале перенесен на 2021 год из-за коронавируса

«В результате мер, введенных правительством Квебека, запрещающих проведение мероприятий до 31 августа 2020 года, организаторы турнира в Монреале переносят соревнования на 2021 год. WTA подтверждает, что здоровье и безопасность всегда будут главным приоритетом. Мы понимаем, что это было трудное решение, и мы с нетерпением ждем возвращения в Монреаль в 2021 году», — говорится в сообщении.