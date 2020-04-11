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11 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Женский турнир WTA в Монреале перенесен на 2021 год из-за коронавируса

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Женский теннисный турнир в Монреале перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Источник: Спорт РИА Новости

Турнир должен был состояться с 7 по 16 августа.

«В результате мер, введенных правительством Квебека, запрещающих проведение мероприятий до 31 августа 2020 года, организаторы турнира в Монреале переносят соревнования на 2021 год. WTA подтверждает, что здоровье и безопасность всегда будут главным приоритетом. Мы понимаем, что это было трудное решение, и мы с нетерпением ждем возвращения в Монреаль в 2021 году», — говорится в сообщении.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA приняли совместное решение приостановить все турниры до 13 июля. Открытый чемпионат Франции по теннису, который должен был пройти с 18 мая по 7 июня, перенесен на осень. Уимблдонский турнир был отменен впервые с 1945 года.

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