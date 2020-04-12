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13:40 (мск), источник: ТАСС

Анастасия Павлюченкова сомневается, что теннисный сезон будет доигран

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Анастасия Павлюченкова, входящая в совет игроков Женской теннисной ассоциации (WTA), сомневается, что текущий сезон будет доигран. Об этом она рассказала ТАСС.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:47 MSK, 12.04
Источник: AP 2020

На данный момент проведение всех теннисных турниров приостановлено до 13 июля из-за пандемии коронавируса.

«Неизвестно, что будет с сезоном, сыграем ли вообще в этом году, — сказала Павлюченкова. — Я состою в совете игроков WTA, общаюсь не только с игроками, но и с функционерами теннисными, назовем их так. И у меня действительно сомнения по поводу этого сезона. Хотя на данный момент ни один человек конкретно не скажет, что и как будет».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли.

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