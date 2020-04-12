Анастасия Павлюченкова сомневается, что теннисный сезон будет доигран

«Неизвестно, что будет с сезоном, сыграем ли вообще в этом году, — сказала Павлюченкова. — Я состою в совете игроков WTA, общаюсь не только с игроками, но и с функционерами теннисными, назовем их так. И у меня действительно сомнения по поводу этого сезона. Хотя на данный момент ни один человек конкретно не скажет, что и как будет».