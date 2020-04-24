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14:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дерзкое бикини и глубокие глаза. Алеся Кафельникова изменилась и стала нереальной красоткой

Дочь известного теннисиста выросла и постоянно появляется на обложках журналов и подиумах.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Дочь экс-теннисиста Евгения Кафельникова Алеся за последние годы сильно похорошела и выросла как профессиональная модель.

Ее Инстаграм наполнен премиальными фотографиями за авторством известных фотографов, а количество подписчиков достигло полумиллиона. Как думаете, сможет ли Алеся добиться популярности Ирины Шейк и стать моделью мирового уровня?

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