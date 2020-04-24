Дерзкое бикини и глубокие глаза. Алеся Кафельникова изменилась и стала нереальной красоткой
Дочь известного теннисиста выросла и постоянно появляется на обложках журналов и подиумах.
Дочь известного теннисиста выросла и постоянно появляется на обложках журналов и подиумах.
Дочь
Ее Инстаграм наполнен премиальными фотографиями за авторством известных фотографов, а количество подписчиков достигло полумиллиона. Как думаете, сможет ли Алеся добиться популярности Ирины Шейк и стать моделью мирового уровня?