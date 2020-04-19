Выставочный теннисный турнир пройдет в мае в Германии при закрытых трибунах
ТАСС, 19 апреля. Германия в мае примет выставочный теннисный турнир. Об этом сообщает британское издание Telegraph.
ТАСС, 19 апреля. Германия в мае примет выставочный теннисный турнир. Об этом сообщает британское издание Telegraph.
По информации издания, матчи турнира запланированы на
Проведение теннисного турнира связано с грядущем решением властей Германии о смягчении мер по ограничению социальных контактов в связи с улучшающейся ситуацией с коронавирусом. Земля
В общей сложности в Германии зафиксировано около 140 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 88 тыс. человек выздоровели, более 4 тыс. — скончались.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2,2 млн человек, зафиксировано свыше 150 тыс. смертельных исходов.