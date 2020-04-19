Выставочный теннисный турнир пройдет в мае в Германии при закрытых трибунах

Источник: AP 2020

По информации издания, матчи турнира запланированы на 1—4 мая . За четыре дня будут проведены 32 встречи, все они пройдут без зрителей. В турнире примут участие восемь игроков, включая теннисиста из Германии Дастина Брауна, занимающего 239-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Проведение теннисного турнира связано с грядущем решением властей Германии о смягчении мер по ограничению социальных контактов в связи с улучшающейся ситуацией с коронавирусом. Земля Рейнланд-Пфальц, где запланировано проведение турнира, является одним из трех регионов Германии, где с понедельника будут ослаблены эти меры. Теннисный сезон во всем мире сейчас прерван из-за пандемии.

В общей сложности в Германии зафиксировано около 140 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 88 тыс. человек выздоровели, более 4 тыс. — скончались.