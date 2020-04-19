Александр Медведев: Теннис без зрителей смотрится хуже, чем футбол при пустых трибунах

Источник: РИА "Новости"

Все теннисные турниры до июля были отменены из-за пандемии коронавируса. В воскресенье британское издание Telegraph сообщило о проведении выставочного турнира без зрителей в Германии. По информации издания, матчи запланированы на период с 1 по 4 мая.

«Если в футбол можно играть без зрителей и показывать для телезрителей и пользователей интернета, то все-таки теннис без зрителей будет выглядеть намного хуже, — считает Медведев. — Не будет реакции на каждый красиво сыгранный мяч. Но, здесь не до жиру, быть бы живу. Поэтому в Германии приняли решение начать — это неплохо».

«У теннисистов нет заработной платы, их доход зависит от участия в турнирах. Посмотрим, как эта инициатива будет развиваться. Больше мы ничего не можем сказать, мы не знаем, когда сможем играть в России», — добавил собеседник агентства.

St. Petersburg Open должен пройти с 21 по 27 сентября 2020 года. «Пока неясно, сможем ли мы провести турнир в Санкт-Петербурге в сентябре этого года. Надо дождаться решения ATP и потом смотреть, как действовать дальше. Вопрос возобновления сезона в теннисе пока не решен, поэтому надо дождаться решения управляющих органов мирового тенниса», — заключил Медведев.