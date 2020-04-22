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18:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерер призвал объединить ATP и WTA в одну организацию

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема швейцарец Роджер Федерер призвал объединить Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) и Женскую теннисную ассоциация (WTA) в одну организацию.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Неужели я единственный, кто думает, что сейчас настало время объединить мужской и женский теннис и сделать их одним целым? Для болельщиков это все слишком запутанно, когда существуют разные системы рейтингов, разные логотипы, разные сайты, разные категории турниров», — написал Федерер в своем микроблоге в Twitter.

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поддержал предложение Федерера. «Как вы знаете из наших обсуждений, я полностью согласен с этим. Было бы здорово, если бы за этим мировым кризисом последовало объединение мужского и женского тенниса в одну организацию», — ответил Надаль.

Открытая эра в теннисе стартовала в 1968 году. ATP была основана в 1972 году, годом позже была создана WTA.

Ранее ATP и WTA приняли совместное решение приостановить все турниры до 13 июля из-за коронавируса.

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