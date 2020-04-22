Федерер призвал объединить ATP и WTA в одну организацию

Источник: Спорт РИА Новости

«Неужели я единственный, кто думает, что сейчас настало время объединить мужской и женский теннис и сделать их одним целым? Для болельщиков это все слишком запутанно, когда существуют разные системы рейтингов, разные логотипы, разные сайты, разные категории турниров», — написал Федерер в своем микроблоге в Twitter.

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поддержал предложение Федерера. «Как вы знаете из наших обсуждений, я полностью согласен с этим. Было бы здорово, если бы за этим мировым кризисом последовало объединение мужского и женского тенниса в одну организацию», — ответил Надаль.

Открытая эра в теннисе стартовала в 1968 году. ATP была основана в 1972 году, годом позже была создана WTA.