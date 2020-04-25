Тарпищев: US Open может быть перенесен на позднюю осень

Ранее издание Le Parisien сообщило, что старт Открытого чемпионата Франции будет отложен на одну неделю, турнир начнется 27 сентября. Изначально соревнования должны были пройти с 25 мая по 7 июня, однако в марте было принято решение перенести турнир на осень, на период с 20 сентября по 4 октября. Также из-за пандемии был отменен Уимблдонский турнир.

«Рассуждать о сроках и новых датах турниров все еще бессмысленно. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) проводят еженедельные совещания по проблемам коронавируса, обсуждают переносы и ситуацию, — сказал Тарпищев. — Сейчас идут разговоры уже о том, чтобы перенести и US Open на осень. Ситуация сложная и сложно прогнозируется».