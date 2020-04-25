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16:23 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев: US Open может быть перенесен на позднюю осень

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Открытый чемпионат США по теннису (US Open) может быть перенесен на позднюю осень из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее издание Le Parisien сообщило, что старт Открытого чемпионата Франции будет отложен на одну неделю, турнир начнется 27 сентября. Изначально соревнования должны были пройти с 25 мая по 7 июня, однако в марте было принято решение перенести турнир на осень, на период с 20 сентября по 4 октября. Также из-за пандемии был отменен Уимблдонский турнир.

«Рассуждать о сроках и новых датах турниров все еще бессмысленно. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) проводят еженедельные совещания по проблемам коронавируса, обсуждают переносы и ситуацию, — сказал Тарпищев. — Сейчас идут разговоры уже о том, чтобы перенести и US Open на осень. Ситуация сложная и сложно прогнозируется».

Открытый чемпионат США должен пройти с 24 августа по 13 сентября.

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