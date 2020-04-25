Тарпищев: US Open может быть перенесен на позднюю осень
МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Открытый чемпионат США по теннису (US Open) может быть перенесен на позднюю осень
МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Открытый чемпионат США по теннису (US Open) может быть перенесен на позднюю осень
Ранее издание Le Parisien сообщило, что старт Открытого чемпионата Франции будет отложен на одну неделю, турнир начнется 27 сентября. Изначально соревнования должны были пройти с 25 мая по 7 июня, однако в марте было принято решение перенести турнир на осень, на период с 20 сентября по 4 октября. Также
«Рассуждать о сроках и новых датах турниров все еще бессмысленно. Ассоциация
Открытый чемпионат США должен пройти с 24 августа по 13 сентября.