Чемпион Roland Garros в парном разряде Кравиц во время пандемии работает в магазине
ТАСС, 26 апреля. Германский теннисист Кевин Кравиц устроился на работу в супермаркет на время пандемии коронавируса. Комментарий спортсмена приводит газета Spiegel.
ТАСС, 26 апреля. Германский теннисист Кевин Кравиц устроился на работу в супермаркет на время пандемии коронавируса. Комментарий спортсмена приводит газета Spiegel.
«Я давно планировал попробовать обычную работу,
Кравиц в паре с соотечественником Андреасом Мистом стал победителем Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) 2019 года. Кравиц занимает 13-ю строчку в рейтинге Ассоциации
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли.