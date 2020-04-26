Чемпион Roland Garros в парном разряде Кравиц во время пандемии работает в магазине

Источник: AP 2020

«Я давно планировал попробовать обычную работу, из-за коронавируса у меня появилась такая возможность, — рассказал 28-летний теннисист. — Я раскладываю продукты по полкам, сортирую коробки. На прошлой неделе я опрыскивал тележки дезинфицирующими средствами».

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Кравиц в паре с соотечественником Андреасом Мистом стал победителем Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) 2019 года. Кравиц занимает 13-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов среди пар. Всего на его счету три титула в парном разряде.