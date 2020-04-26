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16:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тим отказался вносить вклад в фонд помощи теннисистам с низким рейтингом

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Третья ракетка мира австриец Доминик Тим отказывается выделять деньги в фонд солидарности, созданный для поддержки теннисистов с низким рейтингом, которые лишились заработка из-за пандемии коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:31 MSK, 26.04
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Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 917 073+88 301
Скончалось203 545+5 621
Выздоровело828 259+29 497
Источник: РИА "Новости"

«Ни один из этих игроков с низким рейтингом не борется за выживание. Круглый год я вижу многих, кто не все отдает теннису. Многие не очень профессиональны. Я не понимаю, почему я должен давать им деньги. Я предпочитаю давать деньги людям или учреждениям, которые действительно в этом нуждаются. Ни одна профессия в мире не гарантирует вам больших успехов в начале вашей карьеры. Ни одному из лучших теннисистов ничего не гарантировано, и мы должны постоянно бороться за наш рейтинг», — цитирует Тима L’Equipe.

Ранее шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас и один из его тренеров Патрик Муратоглу начали кампанию по сбору средств теннисистам, которые находятся вне первой сотни рейтинга ATP и WTA. Ранее обе организации приняли совместное решение приостановить все турниры до 13 июля из-за распространения коронавируса.

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