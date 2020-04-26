Тим отказался вносить вклад в фонд помощи теннисистам с низким рейтингом

«Ни один из этих игроков с низким рейтингом не борется за выживание. Круглый год я вижу многих, кто не все отдает теннису. Многие не очень профессиональны. Я не понимаю, почему я должен давать им деньги. Я предпочитаю давать деньги людям или учреждениям, которые действительно в этом нуждаются. Ни одна профессия в мире не гарантирует вам больших успехов в начале вашей карьеры. Ни одному из лучших теннисистов ничего не гарантировано, и мы должны постоянно бороться за наш рейтинг», — цитирует Тима L’Equipe.