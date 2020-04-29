Руководители WTA и ATP поддержали идею о слиянии в единую организацию

«Недавнее сотрудничество между руководящими органами наших организаций только укрепило мою уверенность в том, что единый вид спорта — это верный способ использовать максимум нашего потенциала и возможность предоставить болельщикам оптимальный показ [тенниса] на месте, по телевидению и в интернете, — сказал Гауденци. — В связи с этим я приветствую подобные идеи от наших игроков. Теннис всегда был в лидерах, когда речь шла о том, чтобы вместе собрать мужчин и женщин на самых крупных турнирах — это одна из наших сильных сторон, отличающих нас от многих других видов спорта. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с WTA и другими деловыми партнерами».