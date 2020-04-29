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21:21 (мск), источник: ТАСС

Руководители WTA и ATP поддержали идею о слиянии в единую организацию

ТАСС, 29 апреля. Главы Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреа Гауденци и Стив Саймон поддержали идею о слиянии двух туров в единую организацию. Об этом сообщает портал Tennis World USA.

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Источник: Reuters

Инициатором данного предложения стал швейцарский теннисист Роджер Федерер, который ранее заявил, что слияние WTA и ATP поможет обоим организациям преодолеть финансовые трудности, вызванные пандемией коронавируса.

«Недавнее сотрудничество между руководящими органами наших организаций только укрепило мою уверенность в том, что единый вид спорта — это верный способ использовать максимум нашего потенциала и возможность предоставить болельщикам оптимальный показ [тенниса] на месте, по телевидению и в интернете, — сказал Гауденци. — В связи с этим я приветствую подобные идеи от наших игроков. Теннис всегда был в лидерах, когда речь шла о том, чтобы вместе собрать мужчин и женщин на самых крупных турнирах — это одна из наших сильных сторон, отличающих нас от многих других видов спорта. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с WTA и другими деловыми партнерами».

«Я и раньше говорил, что, когда мы будем работать вместе, то сделаем наш спорт лучше. Последние недели это подтвердили», — сказал Саймон.

Из-за пандемии коронавируса приостановлено проведение всех турниров ATP и WTA.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли.

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