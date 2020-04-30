Шарапова и сестры Уильямс сыграют на благотворительном онлайн-турнире
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бывшие первые ракетки мира россиянка Мария Шарапова, американки Серена и Винус Уильямс примут участие в благотворительном теннисном
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бывшие первые ракетки мира россиянка Мария Шарапова, американки Серена и Винус Уильямс примут участие в благотворительном теннисном
Как отмечается в сообщении, турнир будет транслироваться на Facebook. Каждый участник соревнований выберет благотворительную организацию, которая получит 25 тысяч долларов. Победитель дополнительно отправит на благотворительность 1 миллион долларов.
Партнером Шараповой будет американская модель Карли Клосс. Также в турнире примут участие теннисисты Наоми Осака, Кэй Нисикори, Мэдисон Киз, Тейлор Фриц и Кевин Андерсон.
В феврале Шарапова, пятикратная победительница турниров серии Большого шлема, объявила о завершении спортивной карьеры.