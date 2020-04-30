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00:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шарапова и сестры Уильямс сыграют на благотворительном онлайн-турнире

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бывшие первые ракетки мира россиянка Мария Шарапова, американки Серена и Винус Уильямс примут участие в благотворительном теннисном онлайн-турнире 3 мая, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Как отмечается в сообщении, турнир будет транслироваться на Facebook. Каждый участник соревнований выберет благотворительную организацию, которая получит 25 тысяч долларов. Победитель дополнительно отправит на благотворительность 1 миллион долларов.

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Партнером Шараповой будет американская модель Карли Клосс. Также в турнире примут участие теннисисты Наоми Осака, Кэй Нисикори, Мэдисон Киз, Тейлор Фриц и Кевин Андерсон.

В феврале Шарапова, пятикратная победительница турниров серии Большого шлема, объявила о завершении спортивной карьеры.

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