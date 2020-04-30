В этом году 15 лет первому «Шлему» Надаля. А он все еще в топе и останется там, когда теннис вернется

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Май и начало июня — традиционно самое важное время в игровом расписании Рафаэля Надаля. Время грунта, на котором ему нет равных. Почти половину своих очков в текущем рейтинге ATP — 4260 из 9850 — он заработал на красной глине. Защитить их сейчас не получится. Теннис поставили на паузу минимум до середины лета. А главный грунтовый турнир — «Ролан Гаррос» — вообще перенесли на конец сентября.

Для Надаля в этом году он — особенный. Со дня его первой победы в Париже прошло уже 15 лет. И только три раза он уезжал из Франции ни с чем. Если в сентябре все пойдет по плану, Рафа выиграет свой 20-й «Шлем» (13-й — на «Ролан Гарросе») и сравняется по этому показателю с Роджером Федерером. Sport24 объясняет, почему уже сейчас нисколько не сомневается в испанце.

Надаль знает, как набирать форму после долгих пауз

Пару дней назад директор турнира в Мадриде Фелисиано Лопес пошутил, что Рафа снялся с виртуального матча из-за травмы. Шутка получилась слишком реалистичной, Лопесу даже пришлось выступить с опровержением.

Надаль и травмы — привычная история. Из современных топ-теннисистов только Рафа хотя бы раз в карьере снимался с каждого из четырех турниров «Большого шлема» из-за проблем со здоровьем. Всего таких «прогулов» набралось уже девять, если не считать случаи, когда он все же выходил на корт, а потом останавливал игру.

Колени, плечи, спина — на Надале в буквальном смысле нет живого места. Только в прошлом сезоне болели левое бедро, запястье и колено, на итоговом турнире не давали покоя мышцы живота. Но Рафа все равно умудрился выиграть 89% проведенных матчей. И закрепиться на втором месте в рейтинге ATP, отыграв всего 12 турниров. Впечатляющая эффективность.

Если травмы вынуждают брать паузы, Надаль и их использует максимально эффективно, возвращаясь на корт еще более сильным и уверенным в себе. Почти 20 лет он работает по особенной методике, которую разработал фитнес-тренер Хоан Форкадес. Силовая работа, например, ведется на специальном блок-тренажере. В автобиографии Надаль рассказывал, что он создан для космонавтов, чтобы в условиях невесомости у них не атрофировались мышцы.

«Я с его помощью развиваю мышцы рук и ног, но особенно руки, чтобы повысить скорость разгона. Именно по этой причине я придаю мячу более сильное верхнее вращение, чем другие игроки в туре», — объяснял Рафа.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sTA18JhgkcA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще один секрет хорошей формы Надаля — китайская гимнастика до-ин. Его тренер не раз отмечал, что Рафа каждое утро разминает себе суставы. С таким подходом к собственному телу и опытом восстановления формы, испанец сможет вернуться после карантина с наименьшими потерями.

Надаль никогда не теряет самообладания

Очень полезный навык и дома, и на корте. За него Рафа часто благодарит дядю и бывшего тренера — Тони, который с самого детства учил мальчика справляться с любыми трудностями и контролировать эмоции.

«Тони был строг со мной, строже, чем с любым другим ребенком. Он требовал от меня многого, давил морально. Часто использовал бранные слова, кричал и даже запугивал меня, особенно когда другие мальчики не являлись на тренировку и мы были только вдвоем. Когда я видел, что буду тренироваться наедине с ним, у меня внутри все холодело, — вспоминает Надаль в автобиографии. — Все время приходилось бороться с собой, сдерживать гнев.

«Почему я должен подметать корт после тренировки, почему он так кричит на меня, когда я посылаю мяч в аут?» — спрашивал я себя. Но я научился преодолевать эту злость, не раздражаться из-за несправедливости, принимать ее и смиряться. Да, возможно он заходил слишком далеко, но в итоге это шло мне на пользу. Все то давление, которое я испытывал на каждой тренировке, теперь позволяет мне с большим самообладанием справляться с напряженными моментами в матчах и в жизни.

Надаль внимательно изучает соперников

Источник: Reuters

Тони Надаль объяснил Рафаэлю еще одну очень важную вещь — теннис больше, чем любой другой вид спорта зависит от разума, а каждого соперника надо изучать заранее. Главное — найти слабые стороны в его игре и заставить ошибаться. Лучше всех Надаль изучил Федерера. Они сыграли между собой 40 официальных матчей. Рафа выиграл 24 из них.

Аналитики признают: Надаль — самый неудобный соперник для Федерера.

Тони Надаль нашел этому очень логичное объяснение: один из лучших ударов его племянника — форхенд, что естественно дает ему преимущество против самого слабого удара Роджера — одноручного бэкхенда.

«Я сотни раз прокручивал в голове наши с Роджером матчи, вспоминал, какие совершенные и легкие у него движения. Я же похож на забияку, постоянно на грани. И тогда решил: что угодно может подвести меня — колено или стопа, но только не моя голова. Понял, должен бить Федереру под бэкхенд — это его слабое место. А потерять концентрацию, значит, упустить возможность сделать это или хуже того — ударить под форхэнд. Большую часть времени он играет блестяще. Нужно принимать это и не гнаться за каждым мячом».

Надаль постоянно работает над ударами

Источник: Reuters

Форхенд — удар, без которого невозможно представить Надаля. Его главное оружие. Он посылает противнику суперкрученый мяч, придавая ему вращение на немыслимой скорости. В итоге мяч летит под очень острым углом, а соперник оказывается в очень неудобном положении. Если Надаль в хорошей форме (и играет на любимом грунте), он может забегать под свой форхенд и исполнять его вместо бэкхенда. В такие моменты принимающему игроку только и остается, что бегать по всем четырем углам корта, в отчаянных попытках достать мяч.

В молодости Рафа не слишком задумывался о том, чтобы беречь силы.

В автобиографии он не раз повторяет: если можно пробить и с вероятностью 70% выиграть розыгрыш или подождать еще пять ударов, но повысить эту вероятность до 85%, он выберет второй вариант.

Со временем тактику пришлось немного изменить, особенно когда речь идет об игре на быстрых покрытиях. В этом случае Надаль делает все, чтобы проводить на корте как можно меньше времени. Одно из новшеств касается подачи. Он сделал ее сильнее, но снизил вращение и за счет этого повысил скорость, с которой она летит на соперника. Ему стало легче атаковать с первого же мяча и сразу пробивать любимый форхенд или выходить к сетке.

Кроме того, техника исполнения любимого форхенда на любом покрытии кроме грунта, часто играет против самого Надаля. Ему бывает трудно подстроиться под низкие и плоские мячи. Но если получается играть быстро и агрессивно с первого удара, вероятность того, что соперник вспомнит про его слабость, практически равна нулю.