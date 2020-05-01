Александра Саснович номинирована на премию Кубка Федерации

Источник: РИА "Новости"

В победной гостевой встрече с командой Нидерландов (3:2) Александра Саснович выиграла один одиночный поединок, а затем вместе с Ариной Соболенко завоевала решающее очко в парной встрече.

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Она уже дважды становилась обладательницей Fed Cup Heart Award (2016 и 2017 годы). Кроме нее этот приз получали еще две белорусские теннисистки — Виктория Азаренко (2011) и Арина Соболенко (2017).

Международная теннисная федерация (ITF) вручает Fed Cup Heart Award с 2009 года теннисисткам, которые выступают в матчах за национальную сборную и являются примером мужества и преданности своей стране.