Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Смолевичи
Энергетик-БГУ
01
Футбол. Зарубежный
2.05
Минск
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
Все события
Фоторепортажи
15Молодые армейцы. Вы помните Березуцких, Семака и других звезд ЦСКА такими?
15Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
16:31 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович номинирована на премию Кубка Федерации

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович номинирована на премию Fed Cup Heart Award по итогам матчей плей-офф мировой группы, которые прошли в феврале, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В победной гостевой встрече с командой Нидерландов (3:2) Александра Саснович выиграла один одиночный поединок, а затем вместе с Ариной Соболенко завоевала решающее очко в парной встрече.

Читайте также
Белоруски вышли в финальную стадию Кубка Федерации

Она уже дважды становилась обладательницей Fed Cup Heart Award (2016 и 2017 годы). Кроме нее этот приз получали еще две белорусские теннисистки — Виктория Азаренко (2011) и Арина Соболенко (2017).

Международная теннисная федерация (ITF) вручает Fed Cup Heart Award с 2009 года теннисисткам, которые выступают в матчах за национальную сборную и являются примером мужества и преданности своей стране.

На этот раз конкурентами Александры Саснович являются Лейла Фернандес (Канада), Анастасия Севастова (Латвия) и Карла Суарес Наварро (Испания). Голосование проходит на сайте Кубка Федерации с 1 по 8 мая, имя лауреата назовут 11 мая.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая
УЕФА изменил регламент ЛЕ. Как теперь попасть в этот турнир
Стало известно, во сколько обходится ПСЖ один матч Неймара
Агент Медведевой ответил обвинившим ее в нарушении карантина
Экс-чемпион UFC раскрыл способ побить Хабиба
Тренер MMA оценил бойцовские навыки Владимира Соловьева
Клуб КХЛ «Металлург» объявил об уходе десятерых игроков
ХК «Автомобилист» не стал продлевать контракты с 7 игроками
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь