Первая ракетка мира Джокович заявил, что мог завершить карьеру в 2010 году

В том матче серб уступил австрийцу Юргену Мельцеру со счетом 6:3, 6:2, 2:6, 6:7 (3:7), 4:6. Джоковичу тогда было 23 года.
«То поражение было очень эмоциональным для меня, я много плакал. Это был момент в моей жизни и карьере, когда я действительно не видел причин продолжать играть и хотел бросить теннис», — сказал Джокович.
Джокович занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 17 побед на турнирах серии Большого шлема: восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз — Уимблдон, трижды — Открытый чемпионат США и один раз — Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 79 побед на турнирах ATP.