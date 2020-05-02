Первая ракетка мира Джокович заявил, что мог завершить карьеру в 2010 году

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В том матче серб уступил австрийцу Юргену Мельцеру со счетом 6:3, 6:2, 2:6, 6:7 (3:7), 4:6. Джоковичу тогда было 23 года.

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«То поражение было очень эмоциональным для меня, я много плакал. Это был момент в моей жизни и карьере, когда я действительно не видел причин продолжать играть и хотел бросить теннис», — сказал Джокович.