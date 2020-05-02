Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Минск
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
16:00
Рух
Городея
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо Мн
Слуцк
Футбол. Зарубежный
1.05
Смолевичи
Энергетик-БГУ
02
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие спортивные фото 2020 года
18Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса
12:01 (мск), источник: ТАСС

Первая ракетка мира Джокович заявил, что мог завершить карьеру в 2010 году

ТАСС, 2 мая. Сербский теннисист Новак Джокович мог завершить спортивную карьеру после поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в 2010 году. Комментарий 32-летнего спортсмена приводит Sky Sports.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

В том матче серб уступил австрийцу Юргену Мельцеру со счетом 6:3, 6:2, 2:6, 6:7 (3:7), 4:6. Джоковичу тогда было 23 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

«То поражение было очень эмоциональным для меня, я много плакал. Это был момент в моей жизни и карьере, когда я действительно не видел причин продолжать играть и хотел бросить теннис», — сказал Джокович.

Джокович занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 17 побед на турнирах серии Большого шлема: восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз — Уимблдон, трижды — Открытый чемпионат США и один раз — Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 79 побед на турнирах ATP.

Читайте также
 Одноразовые чемпионки: за что Беатрис Шуба раскритиковала российских фигуристок
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Матыцин рассказал, при каких условиях ЧР может быть доигран
Все в сборной РФ: титулованным биатлонистам дали еще один шанс
Войнов покинул «Авангард». Итоги открытия трансферного окна КХЛ
Игрок ПСЖ стал чемпионом Франции, проведя на поле одну минуту
Взгляд в прошлое: каким мог бы быть Instagram Льва Яшина (фото)
Появилась информация о сроках начала нового сезона в НБА
Бундеслига планирует возобновить сезон 15 мая
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь