Решение по будущему US Open будет принято к середине июня
Решение по будущему Открытого чемпионата США по теннису будет принято через 6−8 недель, об этом говорится в заявлении организаторов, опубликованном на официальном сайте US Open.
Решение по будущему Открытого чемпионата США по теннису будет принято через 6−8 недель, об этом говорится в заявлении организаторов, опубликованном на официальном сайте US Open.
Ранее источник в США, близкий к организаторам US Open, сообщил РИА Новости, что оргкомитет рассматривает возможность проведения турнира в декабре за пределами
«Фактически наши планы провести US Open в запланированные даты в
«Первостепенное значение для всех наших решений, касающихся Открытого чемпионата США, имеют здоровье и безопасность всех участников. На данный момент нашей целевой датой принятия решения относительно статуса Открытого чемпионата США является
US Open в 2020 году должен пройти с 24 августа по 13 сентября. Ранее Ассоциация