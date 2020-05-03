Решение по будущему US Open будет принято к середине июня

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее источник в США, близкий к организаторам US Open, сообщил РИА Новости, что оргкомитет рассматривает возможность проведения турнира в декабре за пределами Нью-Йорка.

«Фактически наши планы провести US Open в запланированные даты в Нью-Йорке в присутствии болельщиков остаются в силе. Однако мы признаем, что мы сталкиваемся с неопределенной и быстро меняющейся средой в условиях пандемии, и поэтому активно моделируем многие другие непредвиденные обстоятельства, включая сценарий проведения турнира без фанатов», — говорится в сообщении.

«Первостепенное значение для всех наших решений, касающихся Открытого чемпионата США, имеют здоровье и безопасность всех участников. На данный момент нашей целевой датой принятия решения относительно статуса Открытого чемпионата США является шесть-восемь недель (середина июня)», — отмечается в заявлении.