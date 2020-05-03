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01:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Решение по будущему US Open будет принято к середине июня

Решение по будущему Открытого чемпионата США по теннису будет принято через 6−8 недель, об этом говорится в заявлении организаторов, опубликованном на официальном сайте US Open.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее источник в США, близкий к организаторам US Open, сообщил РИА Новости, что оргкомитет рассматривает возможность проведения турнира в декабре за пределами Нью-Йорка.

«Фактически наши планы провести US Open в запланированные даты в Нью-Йорке в присутствии болельщиков остаются в силе. Однако мы признаем, что мы сталкиваемся с неопределенной и быстро меняющейся средой в условиях пандемии, и поэтому активно моделируем многие другие непредвиденные обстоятельства, включая сценарий проведения турнира без фанатов», — говорится в сообщении.

«Первостепенное значение для всех наших решений, касающихся Открытого чемпионата США, имеют здоровье и безопасность всех участников. На данный момент нашей целевой датой принятия решения относительно статуса Открытого чемпионата США является шесть-восемь недель (середина июня)», — отмечается в заявлении.

US Open в 2020 году должен пройти с 24 августа по 13 сентября. Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли совместное решение приостановить все турниры из-за распространения коронавируса. Кроме того, впервые с 1945 года был отменен Уимблдонский турнир, а «Ролан Гаррос» был перенесен на вторую половину сентября.

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