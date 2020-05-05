Новак Джокович нарушил карантин в Испании, вернувшись на корт
Первая ракетка мира серб Новак Джокович нарушил карантин в Испании.
Первая ракетка мира серб Новак Джокович нарушил карантин в Испании.
Вчера, 4 мая, Джокович опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором он играет в теннис на грунтовом корте в испанской городе Марбелья. Карантин в Испании был частично снят, с 4 по 10 мая спортсмены могут тренироваться на открытом воздухе, однако тренировки на теннисных кортах
Напомним, теннисный сезон приостановлен
Сегодня, 5 мая, Новак Джокович проведёт совместный прямой эфир с бывшей первой ракеткой мира Марией Шараповой.