Новак Джокович нарушил карантин в Испании, вернувшись на корт

Вчера, 4 мая, Джокович опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором он играет в теннис на грунтовом корте в испанской городе Марбелья. Карантин в Испании был частично снят, с 4 по 10 мая спортсмены могут тренироваться на открытом воздухе, однако тренировки на теннисных кортах по-прежнему запрещены, сообщается в заявлении Федерации тенниса Испании.