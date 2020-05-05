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5 мая, источник: БЕЛТА

Арина Соболенко сыграет в матчевой встрече в минском Дворце тенниса

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие белорусские теннисисты примут участие в матчевых встречах Belarus Insurance Cup, которые пройдут 6—7 мая в минском Дворце тенниса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В турнире примут участие Арина Соболенко и Александра Саснович, капитан команды Кубка Дэвиса Дмитрий Жирмонт и другие.

На мероприятии будут соблюдаться максимальные меры безопасности: матчи состоятся без зрителей, все спортсмены будут проходить медицинский осмотр, на корте будет присутствовать только один судья и не будет привычных рукопожатий в конце матча.

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