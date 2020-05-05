Индийский теннисист раскритиковал предложение Джоковича создать фонд помощи низкорейтинговым игрокам

— Мне кажется, все это будет сложно реализовать. К тому же некоторые игроки негативно восприняли это предложение, — приводит слова Бхамбри Times of India. — Люди охотнее пожертвуют деньги тем, кто борется с коронавирусом — врачам, рабочим, а также тем, кто нуждается в помощи — а не каким-то теннисистам. К тому же мы все еще и соперники.