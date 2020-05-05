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16:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Белорусская теннисистка отметила день рождения откровенным фото

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, празднующая 5 мая 22-летие, выложила на своей странице в Instagram откровенную фотографию.

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Спортсменка опубликовала снимок топлес, где ее грудь прикрыта рукой и розой. «22…это вам не шуточки», — такой подписью сопроводила пост теннисистка.

Соболенко стала победительницей турнира серии «Большого шлема» US Open в 2019 году в парном разряде. Также в ее активе девять побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Шесть из них — в одиночном разряде.

1 мая Американский боец смешанного стиля (MMA) Кертис Блэйдс раскритиковал коллег-девушек, которые жалуются на сексуальную объективизацию со стороны медиа и болельщиков, но поддерживают популярность за счет откровенных фото в социальных сетях.

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