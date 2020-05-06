«ТОП-3 спортсмена Казахстана? Я, Головкин и Хабибулин». Бублик — о вечеринках, протестах и карьере

— Ну так, «привет, пока, как дела», не больше.
— Хотели бы стать тренером по теннису?
— Нет, это очень скучная работа. Но может в будущем буду тренировать.
— Сколько денег уходит на турнир?
— 3−5 тысяч долларов за турнир.
— Пойдешь на свидание с Сереной Уильямс?
— Кто самый душный в ATP?
— Их очень много, даже не хочу тыкать пальцем, думаю, вы их всех сами знаете.
— ТОП-3 спортсмена Казахстана?
— Головкин, я и Тимур Хабибулин.
— Вы слушали тренера в детстве?
— А кто его слушает? Даже взрослые не всегда слушают. Но слушать надо.
— Любимое место в Казахстане, не считая корт?
— Мне нравится в Нур-Султане «Якитория», там очень красивый вид. Еще мне нравится ресторан Selfie в «Ритц Карлтон», тоже красивый вид там.
— Как вы выражали протест в детстве?
— Я просто ничего не делал. Это очень хорошее выражение протеста — ничего не делать. Очень удобно. Можно сказать, что живот болит перед тренировкой и поспать подольше, я до сих пор так делаю. (смеется).
— Коллекция часов пополнилась?
— Нет, продал некоторые часы, надоели. Новые пока не купил. То, что хочу — этого пока нет. Надо искать интересные.
— Приходил ли на тренировку после вечеринки?
— Самая бомбезная вечерника в жизни?
— День рождения моего друга Максима. Я тогда вошел в «сотню» в первый раз, приехал с US Open, был день рождения, вот тогда было бомбезно.
— Хотелось ли бросить теннис?
— Да, много раз, даже вот недавно, в 2018 году. У всех наверное такое бывает.
— Эмоции стоит выплескивать?
— Выплескивать эмоции очень важно. Как бы вам не говорили делать все прилежно, но эмоции надо выплескивать, иначе сойдешь с ума.
— Если я затравлю анекдот, Intsagram нас заблокирует, а меня из команды выгонят (улыбается). Вы хотите, чтобы я в Казахстан больше не приехал? Потом опять буду говорить, что Бублик детей учит плохому.
— Как из юношеского тенниса перейти во взрослый? Что самое главное в этом возрасте?
— Самое главное не спиться. Парню главное не спиться … да и девочке тоже. Это на мой взгляд. Вот все, кто не спились — более-менее играют. Потому что в 14−15 лет начинается все вот это…
— Когда Кукушкин обижается, он быстро отходит?
— Нет, Миша уже три года на меня обижается, никак отойти не может.
— Журналисты — норм или раздражают?
— Раздражают. Но есть и хорошие.
— С Кирьосом бахнул бы пивка?
— А че нет то? Вообще я не пью часто, могу вино выпить, пиво. Но не особо часто.
— Самые крутые номера, которые есть в телефоне?
— Джоковича, Маррея … Сам говорю и аж прям гордость появляется (улыбается). У меня есть номера почти всех из ТОП-10, кроме Надаля, Тима и Федерера.
— Ну так, иногда. Давно не был, но сейчас карантин закончится — пойду. Надо же зверя выпустить, который спал.
22-летний Бублик выступает за Казахстан с 2016 года, а до этого представлял родную Россию. В рейтинге ATP он занимает 51-е место и является первой ракеткой Казахстана.