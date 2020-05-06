«ТОП-3 спортсмена Казахстана? Я, Головкин и Хабибулин». Бублик — о вечеринках, протестах и карьере

Источник: РИА "Новости"

— С Рыбакиной общаетесь?

— Ну так, «привет, пока, как дела», не больше.

— Хотели бы стать тренером по теннису?

— Нет, это очень скучная работа. Но может в будущем буду тренировать.

— Сколько денег уходит на турнир?

— 3−5 тысяч долларов за турнир.

— Пойдешь на свидание с Сереной Уильямс?

— Нет, меня не отпустят.

— Кто самый душный в ATP?

— Их очень много, даже не хочу тыкать пальцем, думаю, вы их всех сами знаете.

— ТОП-3 спортсмена Казахстана?

— Головкин, я и Тимур Хабибулин.

— Вы слушали тренера в детстве?

— А кто его слушает? Даже взрослые не всегда слушают. Но слушать надо.

— Любимое место в Казахстане, не считая корт?

— Мне нравится в Нур-Султане «Якитория», там очень красивый вид. Еще мне нравится ресторан Selfie в «Ритц Карлтон», тоже красивый вид там.

— Как вы выражали протест в детстве?

— Я просто ничего не делал. Это очень хорошее выражение протеста — ничего не делать. Очень удобно. Можно сказать, что живот болит перед тренировкой и поспать подольше, я до сих пор так делаю. (смеется).

— Коллекция часов пополнилась?

— Нет, продал некоторые часы, надоели. Новые пока не купил. То, что хочу — этого пока нет. Надо искать интересные.

— Приходил ли на тренировку после вечеринки?

— Конечно, и не раз.

— Самая бомбезная вечерника в жизни?

— День рождения моего друга Максима. Я тогда вошел в «сотню» в первый раз, приехал с US Open, был день рождения, вот тогда было бомбезно.

— Хотелось ли бросить теннис?

— Да, много раз, даже вот недавно, в 2018 году. У всех наверное такое бывает.

— Эмоции стоит выплескивать?

— Выплескивать эмоции очень важно. Как бы вам не говорили делать все прилежно, но эмоции надо выплескивать, иначе сойдешь с ума.

— Затрави анекдот.

— Если я затравлю анекдот, Intsagram нас заблокирует, а меня из команды выгонят (улыбается). Вы хотите, чтобы я в Казахстан больше не приехал? Потом опять буду говорить, что Бублик детей учит плохому.

— Как из юношеского тенниса перейти во взрослый? Что самое главное в этом возрасте?

— Самое главное не спиться. Парню главное не спиться … да и девочке тоже. Это на мой взгляд. Вот все, кто не спились — более-менее играют. Потому что в 14−15 лет начинается все вот это…

— Когда Кукушкин обижается, он быстро отходит?

— Нет, Миша уже три года на меня обижается, никак отойти не может.

— Журналисты — норм или раздражают?

— Раздражают. Но есть и хорошие.

— С Кирьосом бахнул бы пивка?

— А че нет то? Вообще я не пью часто, могу вино выпить, пиво. Но не особо часто.

— Самые крутые номера, которые есть в телефоне?

— Джоковича, Маррея … Сам говорю и аж прям гордость появляется (улыбается). У меня есть номера почти всех из ТОП-10, кроме Надаля, Тима и Федерера.

— В клубы часто ходишь?

— Ну так, иногда. Давно не был, но сейчас карантин закончится — пойду. Надо же зверя выпустить, который спал.