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12:12 (мск), источник: ТАСС

Завершившая карьеру Шарапова 12 раз была проверена на допинг в 2019 году

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова, объявившая в конце февраля о завершении спортивной карьеры, в 2019 году была проверена на допинг 12 раз. Об этом свидетельствуют материалы, предоставленные ТАСС пресс-службой Международной федерации тенниса (ITF).

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Шарапова в сезоне-2019 дважды сдавала допинг-пробы во время турниров и десять раз проходила внесоревновательный допинг-контроль. Самой тестируемой российской теннисисткой 2019 года стала Екатерина Александрова, сдавшая 27 проб (8+19), второе место заняла Анна Блинкова — 26 (11+15), третьей стала Дарья Касаткина — 25 (8+17). Самой тестируемой ITF теннисисткой мира стала словачка Виктория Кузмова, сдавшая в прошлом году 34 допинг-пробы.

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Действующий обладатель Кубка Кремля Андрей Рублев является самым тестируемым российским теннисистом 2019 года, он проходил допинг-контроль 25 раз (9+16). Финалист последнего Открытого чемпионата США Даниил Медведев тестировался 18 раз (7+11), Карен Хачанов — 15 (4+11).

Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль проверялись в 2019 году на допинг Международной федерацией тенниса по 29 раз. Самым тестируемым теннисистом мира в прошлом сезоне стал представитель Южной Кореи Чон Хён (34).

В марте 2016 года было объявлено, что в допинг-пробе Шараповой, пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, был обнаружен мельдоний, который с начала того года уже считался запрещенным. В июне 2016 года россиянку дисквалифицировали на два года, позднее Спортивный арбитражный суд сократил ее отстранение до 15 месяцев. Срок дисквалификации Шараповой закончился 26 апреля 2017 года.

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