Соболенко стала победительницей теннисного турнира Belarus Insurance Cup

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в решающем поединке женских состязаний 11-я ракетка планеты Арина Соболенко обыграла Александру Саснович, занимающую 119-е место в мировом рейтинге, — 4:1, 0:4, 4:3.

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На предварительном этапе Арина Соболенко победила Кристину Дмитрук, Эвелину Ласкевич и Юлию Готовко. В другой группе Александра Саснович выиграла у Анны Кубаревой, Алены Фалей и Шалимар Тальби.

Победителем мужского турнира стал Иван Лютаревич, одолевший в финале капитана сборной Беларуси в Кубке Дэвиса Дмитрия Жирмонта, — 3:4, 4:0, 4:3.