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18:22 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко стала победительницей теннисного турнира Belarus Insurance Cup

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Дворце тенниса завершился турнир Belarus Insurance Cup, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в решающем поединке женских состязаний 11-я ракетка планеты Арина Соболенко обыграла Александру Саснович, занимающую 119-е место в мировом рейтинге, — 4:1, 0:4, 4:3.

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На предварительном этапе Арина Соболенко победила Кристину Дмитрук, Эвелину Ласкевич и Юлию Готовко. В другой группе Александра Саснович выиграла у Анны Кубаревой, Алены Фалей и Шалимар Тальби.

Победителем мужского турнира стал Иван Лютаревич, одолевший в финале капитана сборной Беларуси в Кубке Дэвиса Дмитрия Жирмонта, — 3:4, 4:0, 4:3.

Турнир проходил с соблюдением максимальных мер безопасности: матчи состоялись в укороченном формате и без зрителей, все спортсмены проходили тщательный медицинский осмотр, на корте присутствовал только один судья и не было привычных рукопожатий в конце встреч.

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