Виктория Азаренко — об играх с сыном: Лео всё время хочет побеждать

«Прошёл всего месяц, как мы постоянно играем на карантине, но уже проявляется его любовь к соперничеству. Не знаю, откуда это взялось. Лео всё время хочет побеждать. С ним невозможно играть, если он не побеждает. Для меня это некоторый вызов, потому что мне тоже нравится выигрывать. Но мне приходится притворяться, что я постоянно проигрываю. Честно говоря, это сводит меня с ума», — рассказала Азаренко в интервью Tennis Channel.