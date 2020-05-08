Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Городея
Минск
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Слуцк
Энергетик-БГУ
12
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
16Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу
18:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Виктория Азаренко — об играх с сыном: Лео всё время хочет побеждать

Экс-первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, как играет со своим трёхлетним сыном Лео во время карантина.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Прошёл всего месяц, как мы постоянно играем на карантине, но уже проявляется его любовь к соперничеству. Не знаю, откуда это взялось. Лео всё время хочет побеждать. С ним невозможно играть, если он не побеждает. Для меня это некоторый вызов, потому что мне тоже нравится выигрывать. Но мне приходится притворяться, что я постоянно проигрываю. Честно говоря, это сводит меня с ума», — рассказала Азаренко в интервью Tennis Channel.

Сына Лео Виктория родила 20 декабря 2016 года в Лос-Анджелесе.

Азаренко — олимпийская чемпионка 2012 года в миксте с Максимом Мирным и бронзовый призёр Игр в одиночном разряде, она дважды выигрывала Australian Open в одиночном разряде.

 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
UFC проведет крупнейший турнир в истории в разгар пандемии
В группе Тутберидзе порассуждали о предательстве Трусовой
«Она вообще с Марса»: Сергей Овчинников — о Смородской
Восемь клубов могут провести отдельный турнир за места в РПЛ
Паоло Мальдини: Думаю, что Франция совершила ошибку
Сборная России проиграли команде США в матче Кубка наций
В Испании пять футболистов заразились коронавирусом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь