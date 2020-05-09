Тарпищев: АТР и WTA на следующей неделе обсудят возможное продление паузы в календаре
МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ассоциация
МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ассоциация
Изначально ATP и WTA приостановили сезон на шесть недель, после чего продлили паузу до 7 июня. На данный момент
«На следующей неделе ATP и WTA проведут совещания по насущным проблемам. Обсудят возможное продление паузы в календаре, финансовые вопросы, — сказал Тарпищев. — Развитие событий сложно прогнозировать, пока в безопасности турниры, которые стоят в календаре начиная с конца сентября».
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.