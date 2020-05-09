Тарпищев: АТР и WTA на следующей неделе обсудят возможное продление паузы в календаре

Источник: РИА "Новости"

Изначально ATP и WTA приостановили сезон на шесть недель, после чего продлили паузу до 7 июня. На данный момент из-за пандемии коронавируса турниры официально приостановлены до 13 июля.

«На следующей неделе ATP и WTA проведут совещания по насущным проблемам. Обсудят возможное продление паузы в календаре, финансовые вопросы, — сказал Тарпищев. — Развитие событий сложно прогнозировать, пока в безопасности турниры, которые стоят в календаре начиная с конца сентября».