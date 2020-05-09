ATP пока не приняла решение по возобновлению сезона
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ассоциация
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ассоциация
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«Было бы неразумно называть это окончанием сезона. Никто не знает, что произойдет, но мы хотим сохранить оптимистичный настрой. Очевидно, что мы можем использовать множество опций, как проводить игры без зрителей или как действовать в условиях ограничений на поездки в мире. Но мы до сих пор не приняли эти решения, потому что все это гипотетические сценарии», — цитирует Гауденци Рейтер.
«Мы установили крайний срок 15 мая для принятия решения относительно турниров, которые должны пройти в июле, после Уимблдона, и 1 июня — для турниров в августе», — добавил он.
По словам Гауденци, ATP будет сложно составлять расписание турниров
«Можно предположить, что это будет довольно сложно и маловероятно, что все эти страны будут придерживаться единой политики, касающейся ограничений на поездки. Например, сегодня Австралия, вероятно, находится в совершенно другой фазе, чем Великобритания. Посмотрите на Швецию, они выбрали совершенно другой подход. Таким образом, мы могли бы сыграть турнир в Швеции, вероятно, уже сегодня. Но можем ли мы сегодня отправить в Швецию 100 игроков? Вот в чем проблема», — сказал Гауденци.