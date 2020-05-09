Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Неман
Рух
24
Футбол. Зарубежный
15:00
Славия М
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
8.05
Городея
Минск
11
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
Футбол. Зарубежный
10.05
Смолевичи
БАТЭ
Все события
Фоторепортажи
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
16Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу
16:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ATP пока не приняла решение по возобновлению сезона

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) пока не приняла никаких решений относительно возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, сказал глава ATP Андреа Гауденци.

Наверх
Источник: Reuters

В марте Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли совместное решение приостановить все турниры до 13 июля из-за распространения коронавируса. Кроме того, впервые с 1945 года был отменен Уимблдонский турнир, а «Ролан Гаррос» был перенесен на вторую половину сентября. Ближайшим турниром Большого шлема должен стать Открытый чемпионат США, который запланирован на 31 августа — 13 сентября.

«Было бы неразумно называть это окончанием сезона. Никто не знает, что произойдет, но мы хотим сохранить оптимистичный настрой. Очевидно, что мы можем использовать множество опций, как проводить игры без зрителей или как действовать в условиях ограничений на поездки в мире. Но мы до сих пор не приняли эти решения, потому что все это гипотетические сценарии», — цитирует Гауденци Рейтер.

«Мы установили крайний срок 15 мая для принятия решения относительно турниров, которые должны пройти в июле, после Уимблдона, и 1 июня — для турниров в августе», — добавил он.

По словам Гауденци, ATP будет сложно составлять расписание турниров из-за ограничений в странах на перелеты и поездки.

«Можно предположить, что это будет довольно сложно и маловероятно, что все эти страны будут придерживаться единой политики, касающейся ограничений на поездки. Например, сегодня Австралия, вероятно, находится в совершенно другой фазе, чем Великобритания. Посмотрите на Швецию, они выбрали совершенно другой подход. Таким образом, мы могли бы сыграть турнир в Швеции, вероятно, уже сегодня. Но можем ли мы сегодня отправить в Швецию 100 игроков? Вот в чем проблема», — сказал Гауденци.

 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Обаятельная подружка Юлии Ефимовой и чертовски хороша
Лучшие русские хоккеисты в истории чемпионатов мира
Овечкину сломали нос и наложили 8 швов. 22-летний Ови отомстил
Мэйуэзер отверг возвращение в бокс
Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну (фото)
Руководству «Локо» предрекли тюремные сроки из-за смерти игрока
Объявлен состав сборной Канады всех времен по версии IIHF
В «Зените» назвали выдумкой информацию об интересе к турку
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь