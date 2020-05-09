ATP пока не приняла решение по возобновлению сезона

Источник: Reuters

В марте Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли совместное решение приостановить все турниры до 13 июля из-за распространения коронавируса. Кроме того, впервые с 1945 года был отменен Уимблдонский турнир, а «Ролан Гаррос» был перенесен на вторую половину сентября. Ближайшим турниром Большого шлема должен стать Открытый чемпионат США, который запланирован на 31 августа — 13 сентября.

«Было бы неразумно называть это окончанием сезона. Никто не знает, что произойдет, но мы хотим сохранить оптимистичный настрой. Очевидно, что мы можем использовать множество опций, как проводить игры без зрителей или как действовать в условиях ограничений на поездки в мире. Но мы до сих пор не приняли эти решения, потому что все это гипотетические сценарии», — цитирует Гауденци Рейтер.

«Мы установили крайний срок 15 мая для принятия решения относительно турниров, которые должны пройти в июле, после Уимблдона, и 1 июня — для турниров в августе», — добавил он.

По словам Гауденци, ATP будет сложно составлять расписание турниров из-за ограничений в странах на перелеты и поездки.